Samsung Galaxy S21 FE & Buds Live für nur 19,99 Euro bei Freenet

Ihr sucht ein leistungsstarkes Samsung-Smartphone im Bundle mit In-Ear-Kopfhörern für faires Geld? Dann lest weiter! Denn bei Media Markt könnt Ihr Euch aktuell das Samsung Galaxy S21 FE zusammen mit den Samsung Galaxy Buds Live und passendem Telekom-Tarif sichern. Für 10 GB Datenvolumen zahlt Ihr gerade einmal 19,99 Euro monatlich. NextPit hat im Tarif-Check alle Infos für Euch!

Media Markt hat immer wieder interessante Tarif-Angebote auf Lager. Auch heute findet sich mit dem Samsung Galaxy S21 FE ein sehr guter Midranger im Portfolio des Elektronikfachhandels. Zusammen mit den Samsung Galaxy Buds Live und einem Mobilfunktarif im Netz der Telekom zahlt Ihr hier gerade einmal 19,99 Euro monatlich. Zusätzlich müsst Ihr noch einmalig 9 Euro für die Geräte hinlegen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S21 FE Mit gratis Galaxy Buds Live!

Das Samsung Galaxy S21 FE ist seit Anfang dieses Jahres erhältlich. Als Display findet sich hier ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Panel, das mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz glänzt. Als SoC dient ein Snapdragon 888 mit einer Speicherkonfiguration von 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Sowohl die Haupt- als auch die Ultraweitwinkelkamera verfügen über jeweils 12 Megapixel. Solltet Ihr erfahren wollen, ob meinem Kollegen Antoine das Smartphone gefallen hat und ob sich ein Kauf wirklich lohnt, solltet Ihr seinen Test zum Samsung Galaxy S21 FE auf keinen Fall verpassen. Auch die Galaxy Buds Live haben wir für Euch getestet.

Lohnt sich das Samsung-Bundle bei Media Markt?

Wie üblich schauen wir hier erstmal auf den Mobilfunktarif. Hier erhaltet Ihr eine Allnet-Flat von Freenet im Netz der Telekom. Normalerweise habt Ihr Zugang zu einem Datenvolumen von 6 GB, das durch die Data-Snack-Aktion auf 10 GB Inklusivvolumen steigt. Leider surft Ihr nur mit maximal 25 MBit/s, und auch 5G findet sich nicht. Zusätzlich zu den monatlichen Kosten (19,99 Euro) und den Gerätekosten (9,00 Euro) kommt eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro hinzu. Ob sich das Bundle lohnt, könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Samsung-Bundle-Übersicht Eigenschaft Samsung Bundle mit Freenet Allnet-Flat Datenvolumen 6 GB + 4 GB 5G nein Mindestlaufzeit 24 Monate Netz Telekom Monatliche Gebühr 19,99 Euro Einmalige Gerätekosten 9,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 528,75 Euro Kosten für Geräte (Preisvergleich, ohne Vertrag) Samsung Galaxy S21 FE: 449 Euro

Samsung Galaxy Buds Live: 55 Euro Effektive Kosten für den Tarif pro Monat ~ 1,03 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr seht, zahlt Ihr für das Gesamtpaket nach 24 Monaten 528,75 Euro. Aktuell kostet Euch das Samsung Galaxy S21 FE im Netz mindestens 449 Euro – und für die Galaxy Buds Live müsst Ihr noch einmal circa 55 Euro rechnen. Somit bleiben am Ende effektiv für den Tarif nur noch 1,03 Euro pro Monat. Bedenkt allerdings, dass Ihr nach 24 Monaten nicht nur auf den Datasnack von 4 GB verzichten müsst, sondern auch monatliche Kosten in Höhe von 26,99 Euro habt. Aber Ihr wisst ja, wo Ihr Tariftipps findet.

Auch mit dem Verzicht auf 5G und der recht geringen Bandbreite lohnt sich das Angebot dennoch. Denn für einen so geringen Aufpreis von gerade einmal knapp einem Euro erhaltet Ihr in der Regel keinen Vertrag mit 10 GB Datenvolumen. Solltet Ihr also auf der Suche nach einem guten Midranger sein, dann lohnt sich das Angebot definitiv.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass Ihr hier wirklich Geld sparen könnt, oder bevorzugt Ihr es, die Geräte ohne Vertrag zu kaufen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!