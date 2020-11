Samsung Galaxy S21: iPhone-Killer dank geleaktem Kamera-Feature?

Man kann von den neuen iPhone-12-Modellen meinen, was man will – die Kamera des teuersten iPhone 12 Pro Max beeindruckt auf dem Papier. Das liegt nicht zuletzt am großen Bildsensor, der jedem Pixel somit viel Platz für einen optimalen Lichteinfall bietet. Wie sich nun in Gerüchten anbahnt, könnte das Samsung Galaxy S21 hier noch eine Schippe drauflegen. Die aktuellen Entwicklungen in Smartphone-Kameras sind echt interessant!

Zum Galaxy S21 gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, die der Standard-Version des Handys eine Triple-Kamera und dem Ultra-Modell eine Quad-Kamera nachsagen. Der Leaker IceUniverse hat nun erstmals nähere Details zum Kamera-System des Galaxy Ultra veröffentlicht und verspricht dabei das "stärkste, bisher [in einem Smartphone] bekannte, optische Zoom-System".

Galaxy S21 Ultra

3X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

10X 1/2.8" 10MP 1.22μm 2PD

Is the strongest optical zoom system known pic.twitter.com/jDh86FfV4t — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

Demnach soll das Handy über einen optischen 10-fach-Zoom verfügen. Über die genaue Brennweite der Zoom-Linse äußert sich der Leaker noch nicht. Durchaus erwähnt IceUniverse die Größe der einzelnen Pixel und genau das ist spannend. Denn offenbar nutzt Samsung bei seiner Telekamera einen 1/2,8 Zoll großen Sensor mit 10 Megapixeln und schafft es so auf eine Pixelgröße von 1,22 μm (My Meter, auch Mikrometer). Die Pixelgröße reicht somit fast an die Pixel der Hauptkamera des iPhone 12 Pro Max heran, das wegen dieses Features aktuell viel Lob erntet.

Größere Tele-Pixel als beim iPhone?

Bildpunkte auf einem Fotosensor nehmen Licht auf und je kleiner sie sind, desto weniger Lichteinfall steht Ihnen zur Informationsgewinnung bereit. Aus diesem Grund müssen kleinere Pixel sensibler sein und die Gefahr von Störfällen, bekannt als Bildrauschen, steigt. Apples Entscheidung, sich beim neuen iPhone 12 Pro Max mit lediglich 12 Megapixeln zufriedenzugeben, ist daher einer besseren Bildqualität zuträglich. Denn die 1,7 Mikrometer großen Bildpunkte können für ein Smartphone sehr viel Licht aufnehmen. Problematisch wird die geringere Auflösung nur, wenn Ihr an das Bild heranzoomen wollt.

Genau aus diesem Grund ist der Leak zum Galaxy S21 sehr spannend. Denn die Pixelgröße der Telekamera ist mit 1,22 Mikrometern noch immer vergleichsweise groß. Zum Vergleich: Die Telekamera des iPhone 12 Pro Max räumt jedem Pixel nur genau einen Mikrometer Platz ein. Hinzu kommt die starke optische Vergrößerung des Galaxy S21, die laut Ice Universe eine 10-fache Vergrößerung der Brennweite bedeuten soll. Der Bedarf, nachträglich noch einmal digital an das Motiv heranzuzoomen, ist somit geringer als beim iPhone.

Hauptsensor folgt wohl Vorbildern aus China

Die Vermutung, dass Samsung nun eine Kehrtwende vom Megapixel-Wahn in der Smartphone-Branche einschlägt, scheint sich aber nicht zu bestätigen. Denn zu den moderaten Megapixeln bei den Zusatz-Sensoren bestätigt der Leak auch den bereits gehandelten 108-Megapixel-Sensor in der Hauptkamera. Informationen auf Slashleaks enthalten aber den Zusatz "Second Generation" und deuten darauf hin, dass Samsung eine verbesserte Version des 108-MP-Sensors im Galaxy S20 Ultra einsetzen wird.

Derart hohe Auflösungen in Smartphones bieten wiederum den Vorteil des Pixel-Binning. Dabei werden in der Regel vier Bildpunkte zu einem Super-Pixel zusammengefasst. Das entstehende Bild löst also "nur" mit 32 Megapixeln auf, sollte aber im Vergleich zu den Rohdaten rauschärmer und schärfer sein. Fans von Smartphone-Kameras sollten sich die Vorstellung der neuen Galaxy-Geräte allerdings merken. Denn im letzten Jahr bewies Samsung mit dem Space Zoom, dass die Galaxy-Serie durchaus mit Huaweis P-Serie und den letztjährigen iPhones mithalten kann.

Was ist Eurer Meinung nach wichtiger bei Smartphone-Kameras – eine höhere Auflösung oder größere Pixel? Begrüßt Ihr Apples Entscheidung zu größeren Sensoren oder sind Euch 12 Megapixel im Alltag zu wenig?

Weiterlesen auf NextPit