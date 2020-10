Samsung Galaxy S21: Renderbilder versprechen kleineren Kamerabuckel

Gerade erst hat Samsung seine S20-Serie um eine "Fan Edition" ergänzt, da gibt es schon Neuigkeiten zum nächsten Galaxy-Modell. Denn vom Galaxy S21 – oder Galaxy S30 – gibt es nun erste Renderbilder. Diese hat der Leaker David Kowalski zusammen mit der italienischen Webseite Coverpigtou entworfen und kurzerhand auf Twitter veröffentlicht. Als Vorlage dienten geleakte CAD-Zeichnungen, 4K-Videos und Größenangaben, wie Kowalski auf Twitter verriet.

Long time no news from me... and here I'm back again! The mid size #GalaxyS21 / #GalaxyS30 based on leaked CAD drawings + 4k video + dimensions. Enjoy guys!



Thanks to my Italian partner at CoverPigtou @pigtou_ - https://t.co/rSSahvemt5#android #Samsunggallaxy #samsungs21 pic.twitter.com/KP1NJkNzk3