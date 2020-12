Samsung Galaxy S21 Ultra: Endlich offizielle Renderbilder im Netz

Mit dem Galaxy S21 Ultra zeigt Samsung Anfang nächsten Jahres sein neues Flaggschiff-Modell und offiziell müsst Ihr Euch für Bilder und Videos noch auf den 14. Januar 2021 gedulden. Zwar stellt Samsung die Geräte der S21-Reihe voraussichtlich sehr früh vor, angeblich sind nun aber offizielle Renderbilder im Netz gelandet.

So soll das Galaxy S21 Ultra von vorne und hinten aussehen. / © Winfuture / Roland Quandt

Wie schon bei vergangenen Geräten zeigte der deutsche Leaker Roland Quandt, mit dem wir im Rahmen unseres IFA-Live-Streams ein exklusives Interview führen konnten, die Bilder. In seinem Artikel auf WinFuture gibt Quandt an, dass das Handy ein 6,8 Zoll großes Display bieten soll und bestätigt noch einmal die Gerüchte, dass auch der S-Pen Einzug in die S21-Serie erhalte. Doch besonders auf den Kamerabuckel auf der Rückseite bekommen wir einen ganz neuen Blick.

Kamerabuckel sorgt für dickeren Rahmen

Denn bislang konnten wir das Galaxy S21 Ultra auf geleakten Bildern immer nur rückseitig betrachten. Quandt nimmt aber auch eine seitliche Perspektive des Handys in seinen Artikel auf und zeigt so, welche Auswirkung der Buckel auf die Gehäuseseite haben wird. Denn da Samsung die Quad-Kamera, der fünfte Kreis soll einen Laser-Autofokus beherbergen, ganz in die obere linke Gehäuseecke schiebt, schließt der Buckel bündig mit der Gehäuseseite ab.

Der Kamerabuckel soll die Gehäuseseite in einer Ecke deutlich dicker machen. / © Winfuture / Roland Quandt

Somit ist eine Ecke des Smartphones deutlich dicker als die restlichen. Für gewöhnlich wird das vor allem dann zum Problem, wenn Ihr das Handy auf den Rücken legt. Das Galaxy S21 Ultra wird dann voraussichtlich hin und her wippen, wenn Ihr Eingaben auf dem OLED-Display tätigt. Neben der gezeigten Farbvariante "Phantom Silver" soll es auch eine schwarze Version geben. Bei Fans des kupferbraunen Galaxy Note S20 könnte das für Ernüchterung sorgen.

Weitere Stimme gegen Ladegerät im Lieferumfang

Auf Twitter fügte Roland Quandt den veröffentlichten Informationen noch hinzu, dass dem Galaxy S21 kein Ladegerät beiliegen wird. Diese Information sorgte schon vor einigen Wochen für Aussehen, da Samsung seinen Konkurrenten Apple erst kürzlich für diese Entscheidung kritisierte. Dasselbe gelte für eine Schutzhülle und Kopfhörer. Ob Samsung zum Start ein Bundle mit seinen True-Wireless-Kopfhörern Galaxy Buds Live anbieten wird, bleibt aktuell abzuwarten

No, your European Samsung Galaxy S21 (all of them) will not come with a charger in the box. — Roland Quandt (@rquandt) December 18, 2020

Wie steht Ihr zum Kamerabuckel des Galaxy S21 Ultra? Gefällt Euch die Lösung oder ist es schon im Vorfeld ein sicherer Design-Fail?

Das Artikelbild zeigt ein Samsung Galaxy S20 Ultra

