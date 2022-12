Samsung Galaxy S23 Ultra: Es kann noch langsamer geladen werden

Während das Galaxy S23 und das S23 Plus offenbar von größeren Akkus profitieren, könnte das Samsung Galaxy S23 Ultra laut den neuesten Erkenntnissen eine unveränderte Kapazität haben. Möglicherweise wird das südkoreanische Unternehmen sogar die Ladegeschwindigkeit herabsetzen. Dafür punktet es als eines der ersten Smartphones mit dem jüngst vorgestellten Corning Gorilla Glass Victus 2.

Samsung Galaxy S23 Ultra Akku und Aufladung

Anfang der Woche wurden die Basis-Modelle des kommenden Samsung Galaxy S23 bei der FCC-Aufsichtsbehörde gesichtet. Neben den bestätigten Akkuwerten und dem Chipsatz wurde berichtet, dass Samsung Anfang Februar nächsten Jahres das nächste Unpacked-Event abhalten wird, auf dem das Galaxy-S23-Lineup vorgestellt werden soll.

Was das teuerste Modell angeht, verraten die Unterlagen, dass es mit einem 4.855 mAh starken Akku ausgeliefert wird, obwohl es wie beim Galaxy S22 Ultra mit einem 5.000 mAh starken Akku beworben wird. Überraschenderweise heißt es auch, dass das Device mit einer langsameren Ladegeschwindigkeit von 25 Watt ausgeliefert wird. Das wiederum dürfte kein echtes Problem darstellen, da die derzeitige 45-Watt-Leistung in der Praxis keine wesentlichen Verbesserungen in der Ladedauer mit sich bringt.

Die Details, die dem Antrag beigefügt sind, geben jedoch nicht immer das ganze Bild wieder. So wird beispielsweise die Wi-Fi-Version 6E erwähnt, obwohl der Snapdragon 8 Gen 2 das neuere Wi-Fi 7 unterstützt. Es besteht also die Möglichkeit, dass wir in Verbindung mit einem leistungsfähigeren Ladegerät eine schnellere Aufladung sehen könnten.

Das Galaxy S23 Ultra mit dem härteren Gorilla Glass Victus 2

Es wird weiterhin erwartet, dass Samsung das Galaxy S23 Ultra mit einem 200-MP-Hauptsensor, einer besseren Punch-Hole-Frontkamera und einem fortschrittlicheren Ultraschall-Fingerabdruckscanner ausstatten sein wird. Das Flaggschiff wird vermutlich auch, als eines der Smartphones am Markt, mit einem robusteren Corning Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet sein. Auch ist von einer Version mit einem gepanzerten Aluminiumgehäuse die Rede. Leider ist es nach wie vor ungewiss, ob sich die Preise für das Galaxy S23 ändern werden.

Corning hat nun sein neuestes widerstandsfähiges Deckglas für Displays mit Victus 2 vorgestellt. / © Corning

Wenn man bedenkt, dass Apple auch bei seinen iPhones kein ultraschnelles Aufladen anbietet, findest Ihr es dann in Ordnung, dass Samsung bei den technischen Daten seiner Galaxy-Geräte spart?