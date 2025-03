In der Tarifwelt von MediaMarkt verstecken sich zahlreiche Smartphone-Perlen. So bekommt Ihr derzeit das Samsung Galaxy S25 mit einem Samsung-Tablet für nur 24,99 Euro monatlich. In Verbindung mit einem bestimmten 5G-Tarif winkt sogar ein saftiger Wechselbonus. Warum Ihr diesen Deal nicht verpassen solltet, verrät unser Tarif-Check.