Samsung Galaxy Unpacked 2023: Der Launch-Termin für die S23-Serie steht fest

Wir hörten bereits, dass Samsung die Vorstellung des Galaxy S23 für Anfang Februar nächsten Jahres plant. Wir wussten jedoch nicht, an welchem Tag genau das geschehen soll. Heute nun gibt es einen in Samsung-Fragen sehr zuverlässigen Tippgeber, der ein genaues Datum für die offizielle Vorstellung von Samsungs Flaggschiff-Trio nennt.

Samsung Galaxy S23 Unpacked Event 2023

Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist inzwischen in allen Aspekten bekannt, inklusive technischer Daten und Design. Was fehlt ist der Preis und das Erscheinungsdatum. Aber das scheint sich nun zu klären, desto näher wir dem eigentlichen Launch-Event kommen. Der in Samsung-Fragen als sehr zuverlässig geltende Tippgeber "Ice Universe" hat nun über seinen Twitterkanal, Mittwoch, den 1. Februar 2023 als den ultimativen Termin für den Galaxy Unpacked Event 2023 bekanntgegeben.

Das Datum deckt sich mit dem ersten Bericht eines südkoreanischen Vertriebsunternehmens, in dem von einem Termin Anfang Februar die Rede war. Außerdem wurde bestätigt, dass der physische Event in San Francisco, Kalifornien, stattfindet, obwohl Samsung noch keine Einladungen verschickt hat.

Mehr noch als die Vorstellung des Lineups wurden die technischen Daten des Galaxy S23 durch die jüngsten Auflistungen enthüllt. Das teuerste Modell, das Samsung Galaxy S23 Ultra, wird mit einem 6,8-Zoll-AMOLED-Display, verbesserter 8K-Videoaufnahme und einer neuen 200-MP-Hauptkamera ausgestattet sein.

Die drei Galaxy-S23-Geräte teilen sich den Snapdragon 8 Gen 2, von dem wir uns eine effizientere und schnellere Leistung erwarten, da er mit einer erhöhten Taktrate erscheinen soll. Die Nicht-Ultra-Varianten sollen von einem größeren Akku und einem einheitlichen, aber minimalistischen Design profitieren. Samsung dürfte die S23-Serie bereits mit einem härteren Gorilla Glass Victus 2 ausstatten.

Angebliches Rendering des Samsung Galaxy S23 Ultra / © Twitter/u/OnLeaks

Es werden keine Preisdetails genannt. Mehrere Quellen deuten jedoch darauf hin, dass die Preise aufgrund der unsicheren Lage der Weltwirtschaft im nächsten Jahr unverändert bleiben werden. Es wäre auch logisch, dass das Unternehmen den Preis angesichts des harten Wettbewerbs mit dem iPhone 14 (Pro) von Apple attraktiv halten will.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S22 kostete zum Launch am 9. Februar 2022 stolze 849 Euro, während das Galaxy S22 Ultra bei 1.249 Euro mit 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher begann. Inzwischen bekommt man das Flaggschiff bereits ab 845 Euro – also günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung des S22-Einstiegsmodells.

Natürlich wollen wir jetzt von Euch wissen, was Ihr denkt mit welchem Preis das Samsung Galaxy S23 am 1. Februar starten wird? Schreibt auch gern in die Kommentare, was Ihr denkt was es Euerer Meinung nach kosten sollte.