Ab 15 Uhr im Live-Stream: Samsung zeigt neue Foldables und Watches

Heute ist es endlich soweit: Im Rahmen seines Galaxy-Unpacked-Events zeigt Samsung heute das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 . Außerdem erwarten wir noch die smarten Uhren der Galaxy-Watch-5-Reihe. Wollt Ihr per Live-Stream dabei sein? Dann bekommt Ihr hier alle Infos.

NEXT PIT TV

Wollt Ihr Euch live davon überzeugen, ob Samsung wirklich all diese Geräte zeigt, oder gar noch ein Überraschungs-Device aus dem Hut zaubert? Dann könnt Ihr das tun, wenn Ihr entweder auf der Samsung-Seite vorbeischaut, auf Samsungs YouTube-Kanal – oder Ihr bleibt einfach hier! Sobald Samsung den Link veröffentlicht, werden wir den Stream hier einbinden.

Wir erwarten sowohl das Galaxy Z Flip 4 als auch das Galaxy Z Fold 4, die ihre Vorgänger Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 beerben. Darüber hinaus gibt es neue Wearables zu bestaunen. Oder konkreter: Es gibt die Galaxy Watch 5 in Ausführungen mit 40 und 44 mm, außerdem eine Galaxy Watch 5 Pro. Außerdem wird gemunkelt, dass die neuen Galaxy Buds 2 Pro beim Samsung-Event das Licht der Welt erblicken.

Wie Ihr Euch denken könnt, werden wir Euch in der Folge natürlich auch ausführlich über alles informieren, was Samsung heute zu zeigen hatte. Behaltet NextPit heute also besser genau im Auge, wenn Ihr nichts verpassen wollt!