Samsung Galaxy Watch 5 Mega-Leak: Neue Bilder und technische Details!

Bilder und viele technische Details zur Samsung Galaxy Watch 5 geleakt.

Infos sowohl zum Basis-Modell als auch zum Pro-Modell

Highlights: Größere Akkus und

Die Samsung Galaxy Watch zählt zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt. Neben den Varianten mit 40mm und 44mm möchte Samsung dieses Jahr darüber hinaus eine Pro-Variante auf dem Markt etablieren, die vor allem durch ihre Größe und den noch größeren Akku glänzen soll. Auch das Gehäuse dürfte, laut bisherigen Leaks, aus Titanium bestehen.

Die kleinste Version der Samsung Galaxy Watch 5

Unsere Kollegen von WinFuture haben nun einige technische Details zur Galaxy Watch 5 und die dazugehörigen Bilder geleakt. Die kleinste Variante bietet hierbei ein 40mm-Gehäuse und ein 1,19 Zoll großes AMOLED-Display, das mit 396x396 Pixeln auflöst. Dabei misst die Smartwatch in der Breite 9,8 Millimeter und bringt 28,7 Gramm auf die Waage.

Am grundlegenden Design der kleinsten Version hat sich nicht viel geändert. © WinFuture Auch die Rückseite bleibt sich treu. © WinFuture Die 40mm Version nutzt einen 1,19 Zoll großen Display. © WinFuture

Der 284 mAh große Akku soll laut Samsung eine Laufzeit von bis zu 50 Stunden bieten, was die Vorgängermodelle deutlich übertrifft und einen der größten Kritikpunkte der Samsung Galaxy Watch 4 bereinigen könnte. Als Prozessor kommt der Exynos W920 zum Einsatz, den es bereits im Vorgängermodell gab. Der Einstiegspreis der Bluetooth-Version liegt laut Leaks bei 299 Euro. Die LTE-Variante dürfte dementsprechend mit 339 Euro starten.

Die 44mm-Variante der Samsung Galaxy Watch 5

Die 44mm-Version unterscheidet sich kaum von der kleineren Variante der Samsung Galaxy Watch 5. Neben einem größeren Gehäuse misst sie ebenfalls eine Breite von 9,8 Millimetern und hat ein Gewicht von 33,5 Gramm. Der 1,19 Zoll große AMOLED-Display findet sich ebenfalls in der 44mm-Variante der Smartwatch.

Die Galaxy Watch 5 44mm nutzt ein etwas größeres Gehäuse. © WinFuture Die Front unterscheidet sich kaum von seinem Vorgänger. © WinFuture Und hier noch einmal die Rückansicht der 44mm-Variante. © WinFuture

Auch beim Prozessor setzt Samsung auf den Exynos W920, den wir von der Samsung Galaxy Watch 4 kennen. Um die versprochenen 50 Stunden Laufzeit zu erhalten, verfügt die etwas größere Variante über einen 410 mAh großen Akku. Die Bluetooth-Variante soll mit einem Einstiegspreis von 329 Euro starten. Für die LTE-Version zahlt Ihr dann noch einmal zwischen 40 und 50 Euro mehr.

Wie Pro ist die Galaxy Watch 5 Pro?

Bei der Pro-Variante ist alles etwas größer. So habt Ihr hier ein 1,36 Zoll großes Panels mit einer Auflösung von maximal 450 x 450 Pixeln. Sie ist zudem etwas breiter und misst 10,5 Millimeter in der Breite. Dadurch erhöht sich auch das Gewicht auf 46,5 Gramm. Das Gehäuse selbst soll den Leaks zufolge einen Durchmesser von 45 mm aufweisen.

Die Samsung Galaxy Watch 5 wirkt deutlich massiver! © WinFuture Hier die Frontansicht der neuen Galaxy Watch 5 Pro! © WinFuture Deutlich zu erkennen: Ein offenliegender Sensor. © WinFuture

Der Prozessor soll auch hier ein Exynos W920 sein, mit einer maximalen Speicherkapazität von 16 GB. Eines der Hauptmerkmale dürfte allerdings der große Akku sein. Denn dieser verfügt über 590 Milliamperestunden und soll Euch laut Samsung bis zu 80 Stunden Laufzeit ermöglichen. Der Startpreis dürfte für die Pro-Version als Bluetooth-Smartwatch mindestens 469 Euro betragen. Dementsprechend sollte die LTE-Variante mindestens 509 Euro kosten.

Was alle Smartwatches gemeinsam haben, ist der deutlich zu erkennende Sensor auf der Rückseite der Smartwatch. Dieser ist neben den üblichen Sensoren für EKG oder dem Sensor zur Messung der Herzfrequenz angebracht. Bald wissen wir, ob sich all die Leaks bewahrheiten, denn am 10. August stellt uns Samsung endlich die neue Smartwatch vor. Schaut also unbedingt auf NextPit vorbei, solltet Ihr das Event verpassen, denn wir fassen Euch die wichtigsten Ereignisse wie gewohnt zusammen.

Was haltet Ihr von der neuen Samsung Galaxy Watch 5? Denkt Ihr, dass sie ein würdiges Upgrade zur beliebten Galaxy Watch 4 wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!