Samsung Galaxy Z Flip 3 günstiger denn je – 529 Euro!

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 ist wohl das faltbare Smartphone mit dem besten Preisleistungsverhältnis – besonders jetzt zum Black Friday. Bereits zum Launch hatte der Erfolg selbst Samsung überrascht. Denn trotz unverbindlicher Preisempfehlung von 1.049 Euro ging das Foldable im Clamshell-Design wie geschnitten Brot über die Ladentheke. Aktuell hat die NextPit-Trüffelnase im Zuge der Black Week einen Preis von 529 Euro für das Klapp-Foldable gefunden. Hier lest Ihr, ob das ein Nobrainer ist, bei dem Ihr zwingend zuschlagen müsst.

An Bord des Galaxy Z Flip 3 ist der Snapdragon 888, der zuverlässig seine Dienste gemeinsam mit 8 GB RAM und 128 GB internen Programmspeicher verrichtet. Die Akku-Kapazität beträgt im Flip 3 nur 3.300 mAh und ist einer der wenigen Schwachpunkte des Foldables. Im diesen August vorgestellten Nachfolger namens Z Flip 4 gibt es immerhin 3.700 mAh. Dennoch: Durchschnittsuser sollten trotzdem mit einer Ladung gut über den Tag kommen. Für Fotos stehen Euch im Z Flip 3 zwei 12-Megapixel-Kameras zur Verfügung. Selfies erstellt man mit dem Klapp-Foldable mit einer 10-Megapixel-Kamera (Punch Hole) – oder mit den Hauptkameras mit Hilfe des Außendisplays. Die Update-Politik schließlich ist bei Samsung ohnehin legendär.

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 ist in Phantom Black gerade sensationell günstig. Ihr bekommt übrigens 36 Monate Herstellergarantie.

Das Samsung Galaxy Z Flip 3 wurde am 27. August 2021 offiziell vorgestellt. Ein Jahr später gilt das Z Flip 3 als verkaufsstärkstes Foldable des Konzerns – und das bei einer ehemaligen unverbindlichen Preisempfehlung von mindestens 1.049 Euro. Im zusammengeklappten Zustand passt das faltbare Smartphone in die Handfläche – klappt man es auf, hat man ein vollwertiges 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.640 x 1.080 Pixeln. Außen gibt's noch ein zweites Display mit einer Diagonale von 1,9 Zoll und einer Auflösung von 512 x 260 Pixel für Benachrichtigungen oder als Kamera-Sucher.

Lohnt der Deal oder will man uns den schwarzen Peter unterschieben?

Unseren "Black Week"-Deal in der Farbe Graphit mit 128 GB internen Programmspeicher findet man gleich bei unterschiedlichen Anbietern wie Otto, Saturn und Media Markt. Alle drei Anbieter haben sich wohl auf den Preis von 529 Euro geeinigt, was aktuell den Bestpreis darstellt. Das ist auch bei den bekannten Preisvergleich-Seiten der günstigste Preis. Allerdings haben ein paar Ausreißer auf 400 Euro unsere Aufmerksamkeit erregt. Eine kurze Recherche hat aber ergeben, dass es sich um Marktplace-Angebote – also vermutlich Refurbished-Smartphones – handelte. Somit ist der Preis auf jeden Fall spektakulär.

Zu beachten ist, das Camila in ihrem ausführlichen Testbericht des Galaxy Z Flip 3 die Akku-Kapazität für Workaholics und die Mittelklasse-Kamera bemängelt hat. Doch sie vergab auch die maximale Punktzahl von fünf Sternen, was eher selten bis gar nicht vorkommt. Grund war aber der für 2021 besondere Formfaktor. Der ist auch 2022 besonders – und wird es auch 2023 noch sein, aber Mitbewerber wie das Motorola Razr 2022 bieten Alternativen. Das neue Razr ist mit mindestens 1.149 Euro allerdings deutlich teurer.

Und? Werdet Ihr bei dem "Star Trek Communicator"-Ersatz zuschlagen? Schreibt uns gern in die Kommentare. Auch wenn Ihr einen Deal entdeckt habt, über den es sich lohnt zu berichten, dann sagt gern Bescheid.