Keine Ladegeräte für M- und A-Serie: Samsungs Plan für die Mittelklasse?

Bald ist es soweit und Samsung stellt einige neue Mittelklasse-Smartphones vor! Ein Gerücht sorgt jetzt allerdings für Aufsehen im Netz. Samsung möchte demnach auf das Ladegerät im Lieferumfang verzichten und an seinen Plänen für mehr Nachhaltigkeit weiterarbeiten. Aber ist das bei günstigen Smartphones auch wirklich sinnvoll?

Apple startete vor einiger Zeit einen Trend, dem Samsung umgehend folgte. Flaggschiff-Smartphones werden seither ohne Ladegeräte ausgeliefert und auch beiliegende Kopfhörer gehören im Jahr 2022 längst der Vergangenheit an. Einem Tweet von Yogesh Brar zufolge, werde Samsung auch bei den Mittelklasse-Smartphones in Zukunft auf die Beilagen verzichten. So sollen vor allem die A- und M-Serie betroffen sein.

Bei günstigen Smartphones ist das Weglassen der Ladegerät gleich aus mehreren Gründen kritischer als bei Flaggschiffen. Zum einen richten sich die M- und A-Serien gezielt an Kunden, die vor ihrem Samsung-Geräte entweder gar kein Smartphone oder noch ein sehr altes Gerät nutzen. Der benötigte Zukauf eines Ladegerätes ist also wahrscheinlicher – und für Menschen, die zu günstigeren Handys kaufen sicher noch schwerer zu verkraften.

Als zweite Besonderheit sind kabelgebundene Ladegeräte in der Regel die einzige Möglichkeit, günstige Handys zu laden. Denn während die meisten Oberklasse-Smartphones schon mit Wireless-Charging auf den Markt kommen, sparen die meisten Hersteller das Feature bei günstigen Modellen ein. Ladegeräte sind also zu allem Übel bei günstigen Handys deutlich notwendiger.

"Galaxy for the Planet" als Umweltschutz-Ausrede

Samsung betont in letzter Zeit verstärkt, den eigenen ökologischen Fußabdruck verringern zu wollen. Bis 2025 sollen die Umweltschutz-Ziele Samsungs dabei durch den Einsatz von Recycling-Plastik aus Geisternetzen erreicht werden und auch den Müll bei der Produktion wolle man auf lange Sicht verringern. Ob diese Versuche tatsächlich sinnvoll sind oder Samsung nur Greenwashing betreiben können, steht schon seit der ersten Ankündigung der Ladegerät-Dürre in Diskussion.

Welche drastischen Maßnahmen man bei nachhaltigen Smartphones durchführen muss, zeigte im letzten Jahr der Hersteller Fairphone. Mit dem modularen Fairphone 4 veröffentlichte der Hersteller ein Smartphone, das zu großen Teilen aus recycelten Materialien besteht und bei dem man eine Kompensation für den anfallenden Elektroschrott sogar automatisch mitkauft.

Auch unsere NextPit-Community hat uns in einer Umfrage verraten, dass sie den Umweltschutz für äußerst wichtig hält. Ob Samsung also auf die richtigen Karten setzt oder das Vertrauen eher mit dem Vertrauen der Kundschaft spielt, das bleibt nach wie vor abzuwarten.

Was haltet Ihr davon, dass Samsung keine Ladegeräte mehr mitliefert? Denkt Ihr, dass es zum Umweltschutz beiträgt oder möchte Samsung lediglich Geld sparen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!