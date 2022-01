Samsung löscht Infos zum Exynos 2200: Kommt das S22 mit Snapdragon-SoC?

Es gibt große Verwirrung um das Galaxy S22! Samsung hatte den neuen Exynos-Chipsatz, der in Zusammenarbeit mit AMD entsteht, eigentlich groß angekündigt. Dazu sollte es am 11. Januar 2022 eine Veranstaltung geben, die dann aber schlichtweg nicht stattfand. Samsung löschte zudem alle Teaser und die Landingpage zum Prozessor auf der eigenen Homepage. Informationen über die Beweggründe konnte uns der Hersteller nicht mitteilen – eine Antwort der SoC-Abteilung Samsungs auf unsere Anfrage steht derweil noch aus.

Das SoC sollte im Galaxy S22 eigentlich als Konkurrenz für den Snapdragon 8 Gen 1 und den MediaTek Dimensity 9000 dienen und dabei auf einen Grafikchip mit AMD RDNA 2 Architektur setzen. Nun stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Prozessor das bereits für Februar geplante Flaggschiff erscheinen wird. Im Netz wird der Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm als Alternative gehandelt. Das ist naheliegend, da Samsung Qualcomms Prozessoren bereits in der Vergangenheit für das S-Lineup nutzte. Auch im kürzlich erschienenen Galaxy S21 FE kommt ein Snapdragon 888 zum Einsatz.

Samsung-Fans als auch Leaker diskutieren im Netz natürlich heiß über die Beweggründe Samsungs. So twitterte Ice Universe, dass er von internen Problemen bei Samsung ausgeht, die tiefer sitzen könnten, als zunächst gedacht. Allerdings könnten auch kurzfristige Entscheidungen dazu geführt haben, die Präsentation des Exynos 2200 abzusagen. Über den genauen Grund lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur spekulieren.

