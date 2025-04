Samsung: Zwei neue Rugged-Geräte vorgestellt

Große Smartphone-Hersteller haben in der Regel keine Rugged-Modelle im Angebot und überlassen diesen eher nischigen Markt kleineren Anbietern. Nicht so Samsung, die unter dem Label XCover schon seit vielen Jahren extra widerstandsfähige Smartphones anbieten. Dabei kommen nicht jedes Jahr neue Modelle auf den Markt sondern nur alle 2-3 Jahre. Jetzt ist es wieder so weit und mit dem Galaxy XCover7 Pro kommt ein neues Rugged-Smartphone auf den Markt.

Das Samsung Galaxy XCover7 Pro im Detail

Wie es sich für ein Rugget-Smartphone gehört, ist das Galaxy XCover7 Pro für extreme Beanspruchungen entwickelt. So setzt man auf Gorilla Glass Victus+ sowie ein widerstandsfähiges, griffiges Gehäuse mit großen Tasten, die sich auch mit Handschuhen bedienen lassen. Das Display ist 6,6 Zoll groß und setzt auf ein traditionelles TFT-Panel mit 120 Hertz. Zwar erreicht es nicht die Farbbrillanz von Samsungs AMOLED-Displays, bietet jedoch mit einer Helligkeit von 600 Nits solide Werte, die laut Hersteller auch bei Tageslicht überzeugen sollen.

Samsung stattet das XCover7 Pro mit Android 15 und der aktuellen Oberfläche One UI 7 aus. Auch Samsungs KI ist mit an Bord, etwa zur Fotobearbeitung oder zum Zusammenfassen von Notizen. Erstmals lässt sich mit dem Rugget-Smartphone zudem Samsung DEX nutzen. So kannst du das Smartphone per USB-C-Kabel an einen Bildschirm anschließen und mit einer Desktop-Oberfläche wie am Computer arbeiten. Genau wie bei andere Flaggschiff- und Mittelklasse-Smartphones des Herstellers garantiert Samsung mindestens 7 Jahre Update-Support für Betriebsystem und Sicherheitsupdates.

Mittelklasse-Hardware mit besonderer Vielseitigkeit

Im Inneren arbeitet der Snapdragon 7s Gen 3, gepaart mit 6 GB RAM. Damit ordnet sich das Gerät klar in der Mittelklasse ein und leistungstechnisch mit dem neuen Galaxy A56 vergleichbar. Der interne Speicher von 128 GB lässt sich zudem per microSD-Karte erweitern – das bieten andere Samsung-Smartphones 2025 nicht mehr. Den Kopfhörer-Anschluss hat man hingegen im Vergleich zum Vorgänger von vor drei Jahren dieses Mal gestrichen.

Weiterhin vorhanden ist jedoch der austauschbare Akku. Eine Seltenheit in der heutigen Smartphone-Landschaft. Allerdings bringt dies Kompromisse bei der Kapazität mit sich: Mit 4.350 mAh liegt sie unter dem heute üblichen Mindestmaß von 5.000 mAh.

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro

Neben dem Galaxy XCover7 Pro bringt Samsung mit dem Galaxy Tab Active5 Pro ein ähnlich widerstandsfähiges Tablet auf den Markt. Dieses gleicht bei der Ausstattung dem Smartphone. So kommt ebenfalls ein TFT-Display mit 600 Nits Helligkeit zum Einsatz. Dieses misst jedoch 10,1 Zoll und bietet Stift-Support. Dieser befindet sich, genau wie eine robuste Schutzhülle, im Lieferumfang des Gerätes.

Beim Prozessor setzt Samsung ebenfalls auf den Snapdragon 7s Gen 3, gepaart mit 6 GB RAM. Eine Besonderheit findet sich beim Akku: Dieser besteht aus zwei einzelnen 5.050 mAh Modulen, die sich ebenfalls wechseln lassen. Da beim Wechseln immer ein Akku im Gerät verbleiben kann, muss das Tablet für den Akku-Wechsel nicht einmal ausgeschaltet werden und ist so immer einsatzbereit.

Preise und Verfügbarkeit

Beide neuen Rugged-Geräte sind ab sofort erhältlich. Das Samsung Galaxy XCover7 Pro ist ab sofort für 609 Euro erhältlich. Ein hoher Preis, insbesondere im Vergleich zum Galaxy A56, das für etwa die Hälfte zu haben ist. Für viele wird letzteres aufgrund seines besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses die naheliegendere Wahl sein. Wer jedoch ein robustes Gerät für extreme Bedingungen sucht, dürfte mit dem XCover7 Pro eine ausgezeichnete Wahl treffen. Für das Tablet werden 809 Euro fällig.