Immer mehr Kreditinstitute führen eine Kontoführungsgebühr ein. Diese kann, je nach Bank, unterschiedlich ausfallen. Jüngstes Beispiel ist die Commerzbank, die nun auch das Basiskonto mit einer solchen Gebühr belastet, während die Kosten für das Premiumkonto gleich bleiben. Somit gibt es nur noch beim Tochterunternehmen ein tatsächlich kostenloses Online-Konto. Oder Ihr wechselt direkt zur Santander Bank. Denn hier bekommt Ihr nicht nur ein kostenloses Bankkonto, sondern auch noch einen Wechselbonus.

Das bietet Euch das BestGiro der Santander Bank

Das BestGiro-Konto erhebt keine Kontoführungsgebühren. Dies ist auch nicht an irgendwelche Konditionen gebunden. Ihr müsst hier also auch keinen Mindestgeldeingang nachweisen. Dazu gibt es eine Visa-Debitkarte der Santander. Mit dieser hebt Ihr deutschlandweit an circa 2.800 CashPool-Automaten Geld ab. Beim Einkaufen im Einzelhandel könnt Ihr Euch ebenfalls bis zu 200 Euro auszahlen lassen. Ob sich ein solcher CashPool-Automat in der Nähe befindet, könnt Ihr auf der Filialfinder-Seite herausfinden.

Bargeld ist nicht so Euer Ding? Dann aktiviert die Visa Debitkarte in Apple Pay, Google Pay oder Garmin Pay. Ein Tipp für den Urlaub oder falls kein CashPool-Automat in der Nähe ist: Ihr habt die Möglichkeit, Euch kostenlos die "BestCard Smart"-Kreditkarte dazu zu holen. Mit dieser könnt Ihr viermal im Monat weltweit kostenlos an Visa-Automaten Geld abheben. Aber Achtung: Santander schlägt hier ein Auslandseinsatzentgelt in Höhe von 1,85 Prozent des Verfügungsbetrags obendrauf.

Den Überblick über all Eure Ausgaben behaltet Ihr im "MySantander"-Online-Portal. Auch ein Überziehungskredit ist möglich, solange die Schufa dies zulässt. Der Dispozins wird mit 9,98 Prozent p.a. bemessen. Auch eine gemeinsame Nutzung des Kontos ist möglich. Und bevor wir das obligatorische vergessen: Natürlich könnt Ihr mit der Debitkarte auch das normale ELV oder Lastschriftmandat nutzen und somit wie gewohnt via Karte zahlen. Wichtig ist auch, dass es sich hier nicht um ein reines Online-Konto handelt. Bei Problemen könnt Ihr also problemlos die nächste Santander-Filiale aufsuchen.

150 Euro Wechselbonus: So bekommt Ihr das Geld

Um die 150 Euro einzuheimsen, müsst Ihr zunächst das BestGiro-Konto abschließen* und aktivieren. Die Eröffnung des Kontos dauert nicht lange und kann bequem von Zuhause aus erledigt werden. Zugangsdaten zum Onlinebanking erhaltet Ihr dann nach Vertragsabschluss per Post.

Voraussetzung für den Bonus ist, dass Ihr in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der Santander hattet und für den Kontenwechsel den kostenlosen Wechselservice der Bank in Anspruch nehmt. Das hat einen wichtigen Vorteil: Ihr müsst niemandem Eure neuen Kontodaten mitteilen – das übernimmt die Bank für Euch. Ihr müsst lediglich angeben, wer von Eurem Kontowechsel erfahren soll (Stromanbieter, Mobilfunkanbieter etc.). Finden sich vier verschiedene Lastschrift-Partner in Eurer Liste, erhaltet Ihr nach zwei bis drei Monaten den Wechselbonus gutgeschrieben.

Die Aktion nochmal in 3 Schritten:

Girokonto „Santander BestGiro“ eröffnen Per Kontowechselservice mindestens vier Lastschrift-Partner umziehen 150 Euro Bonus erhalten

Durch diesen „Wechselservice-Trick“ sorgt die Bank natürlich über Umwege dafür, dass auf dem sonst kostenlosen Konto immer Bewegung ist. Allerdings ist das deutlich freier gestaltet als bei Konten, die nur bei einem Mindesteingang in Gehaltshöhe gebührenfrei sind.

Was haltet Ihr von der Aktion? Seid Ihr ebenfalls von neuen Kontoführungsgebühren betroffen und möchtet wechseln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!