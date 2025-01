Neues Handy aber noch keinen passenden Tarif? Dann solltet Ihr unbedingt otelo einen Besuch abstatten. Der Mobilfunk-Anbieter hat nämlich nicht nur einen starken Vielsurfer-Tarif am Start, sondern bietet Euch auch einen Wertgutschein, den Ihr in über 500 Shops einlösen könnt. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob Ihr das verfügbare Datenpaket aufstocken oder die monatlichen Kosten senken möchtet. Alle Details zur Aktion findet Ihr in diesem Artikel.