Saturn-Deal: Xiaomi 12 effektiv kostenlos?!

Ein neuer Tag und ich habe wieder einen passenden Deal für Euch aus den Tiefen des Internets gekramt. Okay so tief musste ich dann doch nicht buddeln, denn bei Saturn bekommt Ihr aktuell das Xiaomi 12 mit 256 GB und einem o2-Grow-Tarif für gerade einmal 29,99 Euro im Monat. Warum sich der Deal lohnt, verrate ich Euch in diesem Tarif-Check!