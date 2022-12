Saturn Mega-Deal: iRobot Roomba i5+ mit Clean Base 200 Euro günstiger!

Saturn und Media Markt bieten aktuell den iRobot Roomba i5+ mit passender "Clean Base" zum Bestpreis an. Im Angebot zahlt Ihr gerade einmal 399 Euro. Falls Ihr also schon immer einen Saugroboter wolltet, der auch noch eine Absaugstation beinhaltet dann könnte das heutige Angebot recht interessant sein. Zumal Ihr keine 1.000 Euro dafür zahlen müsst. In diesem Deal-Check haben wir alle Infos für Euch!

iRobot Roomba i5+ zum Bestpreis bei Saturn sichern.

Spart knapp 200 Euro mit dem aktuellen Deal von Saturn und Media Markt.