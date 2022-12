Saturn Top-Deal: Google Pixel 7 und Chromecast für einen Euro!

Kurz vor Weihnachten haut Saturn einen weiteren Top-Deal raus: Denn aktuell könnt Ihr Euch das Google Pixel 7 mit dem Chromecast der neusten Generation sichern. Darüber hinaus gibt es noch einen Mobilfunktarif von Freenet im Netz der Telekom, bei dem Ihr normalerweise 6 GB Datenvolumen bekommt, allerdings erhöht sich das Inklusivvolumen momentan auf 10 GB dank einer Aktion von Freenet.

Das Google Pixel 7 ist der neueste Ableger der Pixel-Serie. Im Test des Pixel 7 konnte vor allem der gut kalibrierte OLED-Bildschirm, sowie das Premium-Design vollends überzeugen. Außerdem zeigt Google mit seinem neuesten Smartphone wieder einmal, dass sie vor allem eins können: richtig gute Kamerahandys. Auf der Rückseite befindet sich ein Dual-Kamerasystem, das aus einer 50-Megapixel-Weitwinkelkamera und einem 12- Megapixel-Ultraweitwinkel-Objektiv besteht und diese sorgen für richtig gute Aufnahmen. Nicht verwunderlich also, dass das Pixel 7 immerhin 4 von 5 Sternen in unserem Test abgreifen konnte.

Doch lieber Pro? Wir haben das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro für Euch verglichen.

Lohnt sich das Pixel-Angebot von Saturn?

Natürlich gibt es bei diesem Angebot auch einen passenden Tarif zum Smartphone. Hierbei handelt es sich um den "Telekom green LTE 6 GB" von Freenet, bei dem Ihr zusätzlich 4 GB Inklusivvolumen dauerhaft erhaltet, um im 4G-Netz der Telekom zu surfen. Dafür steht Euch eine maximale Bandbreite von 25 MBit/s zur Verfügung. Kostentechnisch müsst Ihr mit 24,99 Euro monatlich und einer einmaligen Anschlussgebühr von 39,99 Euro rechnen. Inwiefern sich das Angebot lohnt, seht Ihr in der nachfolgenden Tabelle.

Pixel-Übersicht Eigenschaft Saturn-Deal Datenvolumen 6 GB + 4 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s 5G Nein Netz Telekom Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 3,95 Euro Gesamtkosten 644,70 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 7 – 590,68 Euro

Nach 24 Monaten zahlt Ihr für das Gesamtpaket 644,70 Euro. Laut aktuellem Preisvergleich kosten Euch die Geräte fast dasselbe, wodurch Ihr hier quasi einen gratis Tarif obendrauf erhaltet. Um genau zu sein spart Ihr hier 4 Cent pro Monat, was natürlich nicht die Welt ist, allerdings bedeutet das, dass Ihr für den Tarif effektiv nichts zahlt. Zur Not also auch ein sogenannter "Schubladenvertrag".

Lest auch: Mehr Angebote gibt es in unserer Telekom-Tarifübersicht.

Einige Punkte sollten allerdings noch erwähnt werden. So fehlt Euch bei dem Angebot der Zugang zum neuen Mobilfunkstandard 5G und auch die maximale Bandbreite von 25 MBit/s ist nicht wirklich hoch. Außerdem erhöht sich der monatliche Preis nach Ablauf der Mindestlaufzeit auf 26,99 Euro. Dennoch gibt es hier ein Top-Smartphone zusammen mit einem Chromecast zum echten Schnäppchenpreis. Könnt Ihr Euch mit der Pixel-Reihe anfreunden oder findet einfach nur den dicken Kamerabalken attraktiv, dann solltet Ihr den Deal nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Seid Ihr kurz vor Weihnachten noch auf Schnäppchenjagd oder wartet Ihr damit lieber bis zum nächsten Jahr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!