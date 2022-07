iRobot i7+ so günstig wie nie: Smart-Home-Deal am Prime Day

Saugroboter zählen mittlerweile nicht mehr nur zu technischen Spielereien. Immer mehr Haushalte verfügen über smarte Staubsauger, die mit ihren Funktionen (so gut wie) jeden Boden sauber halten können. Der iRobot Roomba i7+ zählt dabei zu einem der beliebtesten Modelle und ist aktuell anlässlich des Amazon Prime Day im Angebot bei Amazon zu finden. Für den Saugroboter inklusive passender Absaugstation zahlt Ihr 629,99 Euro.

Affiliate Angebot iRobot Roomba i7+ (i7558) Zur Geräte-Datenbank

Damit liegt das Angebot deutlich unter anderen Wettbewerbern, wie ein Preisvergleich zeigt. So zahlt Ihr beim nächstbesten Angebot bereits 709 Euro. Somit sichert Ihr Euch den iRobot Roomba i7+ zum bisherigen Bestpreis. Auch wenn 629,99 Euro viel Geld sind, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut.

Lohnt sich der Kauf des iRobot Roomba i7+?

Der Saugroboter gilt als eines der besten Modelle, die Ihr aktuell für unter 1.000 Euro kaufen könnt. Mit einem wirklich guten Reinigungssystem hält das Gerät Eure Böden blitzblank sauber. Dank der Absaugstation entleert sich der Saugroboter zudem selbst und lässt sich mit Alexa und dem Google Assistant steuern. Die Sensoren arbeiten effizient und ermöglichen zudem eine intelligente Raumzuordnung.

Die Sensoren erfassen die Wohnung sehr effizient / © NextPit

Der hohe Preis, die schwierige Grundpositionierung und das laute Behälterreinigungssystem sind uns bei unserem Test zum iRobot Roomba i7+ negativ in Erinnerung geblieben. Allerdings siedelt sich der smarte Staubsauger andernfalls in der oberen Klasse an und zeigt auch auf dem Datenblatt was er so drauf hat. Ihr interessiert Euch für Saugroboter? Dann schaut doch am besten in unseren großen Saugroboter Vergleich rein!

So baut Ihr Euch Euer Smart Home auf

Ihr seid gerade dabei, Euch ein Smart-Home aufzubauen? Dann seid Ihr bei NextPit genau richtig! Denn wir veröffentlichen regelmäßig Übersichten zu Smart-Home-Produkten. Klickt oder tippt also einfach ein Thema an, das Euch interessiert. Eine Übersicht über alle Smart-Home-Produkte findet Ihr über den letzten Link:

Sobald wir spannende Angebote für Euch am Prime Day finden, findet Ihr sie zudem auf unserer Homepage. Wie Ihr NextPit am besten im Netz folgen könnt und so keinen Deal und keinen Artikel mehr verpasst, lest Ihr im verlinkten Artikel.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der iRobot i7+ ein interessantes Gerät für Euch oder ist er Euch immer noch zu teuer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!