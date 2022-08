Schade drum: So hätte Apples AirPower funktioniert

Ein Hands-on-Video gibt uns einen neuen Einblick, wie AirPower hätte aussehen können. So hieß Apples heiß erwartetes und leider im Keim ersticktes kabelloses Ladegerät für mehrere Geräte.

Next Pit TV

Die Kanäle Youtube 91Tech und Apple Demo haben einen AirPower-Prototypen aus dem Jahr 2017 in die Hände bekommen. Es ist nicht der erste Prototyp, der aufgetaucht ist. Aber das Hands-On, das die Medien daraus gemacht haben, ist der bisher detaillierteste Überblick über das Produkt, auf das viele Apple-Fans gewartet haben.

AirPower, das als "One More Thing" nach der Keynote zur Vorstellung des iPhone 8 und iPhone X im September 2017 geteasert wurde, sollte ein kabelloses Ladegerät sein, das so konzipiert war, dass Nutzer ein iPhone, AirPods und eine Apple Watch auf einen beliebigen Teil der Oberfläche legen können, damit das Gerät aufgeladen wird. Da das Projekt zu komplex war, wurde es auf Eis gelegt. Und das, obwohl die härtesten Apple-Fans – und sogar Apple selbst – immer noch Hoffnung haben.