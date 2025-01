Alle Autoscheiben und die Seitenspiegel vom Eis befreien kann an einem stressigen Montagmorgen für richtig Frust sorgen. Wenn dann noch die Kinder quengeln und zur Schule wollen oder der Chef schon zehn Anrufe hinterlassen hat, will man am liebsten gleich zurück ins Bett. Möchtet Ihr entspannter in die kalten Tage starten, könnt Ihr bei Amazon jetzt ein cooles Gadget von Kärcher für weniger als 50 Euro finden. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut.