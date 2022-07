Schwierige Zeiten für Samsung: Wichtiges SoC soll von TSMC gebaut werden

Qualcomm entscheidet sich für TSMC als einzigen Hersteller seiner kommenden Flaggschiff-Chipsätze. Samsung bleibt somit in der Schwebe hängen. Neben dem Snapdragon 8 Gen 2, der später in diesem Jahr auf den Markt kommen wird, könnte die taiwanesische Foundry auch Qualcomms Snapdragon 8 Chips der dritten und vierten Generation bauen, so ein Informant.

Samsungs Silicon-Geschäft ist in letzter Zeit in Schieflage geraten, zumindest was den 4nm-Prozess angeht. Das Unternehmen konnte sich von dem Exynos-Schlamassel nicht erholen, und nun hat es einen weiteren schweren Schlag erlitten. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo wird TSMC den Snapdragon 8 Gen 2 exklusiv mit seiner 4nm-Fertigung herstellen. Es wird auch erwartet, dass die Herstellung der Snapdragon Gen 3 und Gen 4 Chips letztendlich an TSMC vergeben wird.

Geräte wie das S22 Ultra sind mit Samsungs eigenen SoCs ausgestattet. / © NextPit

Aber noch einmal langsam: Sowohl TSMC als auch Samsung haben den aktuellen SD 8 Gen 1 hergestellt, allerdings war Samsungs Produktion weniger effizient und problematisch. Das hat sich wiederum auf die Leistung der mit dem Chip betriebenen Geräte ausgewirkt. Vermutlich ist das der Grund, warum Qualcomm Samsungs Foundry hat fallen lassen.

Derselbe Leaker behauptete, dass die nächstjährige S23-Serie einen Snapdragon 8 Gen 2 anstelle eines Exynos 2300 verwenden wird. Der kommende Premium-Chip von Qualcomm wird Ende 2022 offiziell vorgestellt. In Bezug auf die Leistung deuten erste Details darauf hin, dass er 15 Prozent effizienter sein wird als der neue Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Samsung noch nicht ganz aus dem Chipgeschäft ausgestiegen

Dazu gib es aber weitere Gerüchte, dass Samsung an einem Premium-Chipsatz arbeite, der die aktuelle Exynos-Produktreihe ersetzen und mit Apples Bionic- und M-Prozessoren konkurrieren soll. Voraussichtlich wird er aber nicht vor 2025 fertig sein, also erst in der Galaxy-S25-Serie erscheinen. Somit bleibt es für die nächsten Jahre spannend, wie Samsung die nächsten Jahre ohne SoC-Produktion durchhalten wird.

Seid Ihr auch der Meinung, dass Snapdragon-Chips besser funktionieren als Samsungs Exynos? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren wissen.