Serien und Filme: Diese Woche neu bei Netflix, Disney+ & Prime Video

Vom 1. bis 7. Mai zeigt sich Netflix vergleichsweise zurückhaltend und dennoch international. Unter anderem startet mit Queen Charlotte ein Ableger der britischen Romantik-Dramaserie Bridgerton, während mit Der Schneider, Eine perfekte Mutter, Sanctuary und Live Village Serien aus der Türkei, Frankreich und Japan aufgenommen werden. Deutlich mehr Zuschauer dürften Bill & Ted retten das Universum mit Keanu Reeves und Alex Winter ansprechen.

Bei Amazon Prime Video laufen zeitexklusive Lizenztitel wie The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio und The Fall: Tod in Belfast mit Gillian Anderson an. Disney+ widmet sich hingegen dem Star-Wars-Day am 4. Mai - "May the force be with you!" Am Donnerstag startet die zweite Ausgabe von Star Wars: Visionen und die für Vorschulkinder kreierte Serie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi. Ebenso wird man die komplette Star-Wars-Kinofilmreihe und Serien wie The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor und Co. in den Mittelpunkt rücken.