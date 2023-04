Serien und Filme: Diese Woche neu bei Netflix, Prime Video & Disney+

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ bringen in dieser Woche mehr als 25 neue Filme und Serie auf die heimischen Mattscheiben. Mit dabei: Beef, Transatlantic, Last One Laughing und In Time. Wir zeigen alle Neustarts im Überblick.

Amazon Prime Video setzt auf altbewährte Lacher - "LOL: Last One Laughing". In den neuen Folgen treten Hazel Brugger, Joko Winterscheidt, Martina Hill, Max Giermann, Cordula Stratmann, Kurt Krömer, Michael Mittermeier und viele weitere deutsche Comedians gegeneinander an. Ebenso geht der Action-Krimi-Thriller "Gangs of Lagos" an den Start. Abschließend hat Disney+ die Mafia-Serie "The Good Mothers", das Sportdrama "The Crossover" und den Sci-Fi-Streifen "In Time" im Gepäck.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 14

Takeover - Voll Vertauscht ab 3. April

La firma ab 4. April

Mo'Nique: My Name is Mo'Nique ab 4. April

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now ab 5. April

Pelikanblut ab 6. April

BEEF ab 6. April

Transatlantic ab 7. April

Bendo ab 7. April

Chupa ab 7. April

Kings of Mulberry Street: Let Love Reign ab 7. April

Ah Belinda ab 7. April

Hunger ab 8. April

Divorce Attorney Shin ab 8. April

Affiliate Angebot Netflix abonnieren

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 14

LOL: Last One Laughing - Staffel 4 ab 6. April

Mona Lisa and the Blood Moon ab 6. April

Mord mit Aussicht - Staffel 4 ab 7. April

De Viaje Con Los Derbez - Staffel 3 ab 7. April

Gangs of Lagos ab 7. April

Old ab 9. April

Affiliate Angebot Prime abonnieren

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 14

The Crossover - Staffel 1 ab 5. April

The Good Mothers ab 5. April

AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst ab 5. April

The Right Words ab 7. April

Große Erwartungen (1998) ab 7. April

In Time - "Deine Zeit läuft ab" ab 7. April