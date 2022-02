Silent AirTags: Sind die Apple-Gadgets überhaupt noch legal?

Laut Apple sind die AirTags entstanden, um verlorene oder verlegte Gegenstände wieder finden zu können. Man kann die kleinen Gadgets wunderbar am Schlüsselbund anbringen oder in der Tasche verstauen, um sie mit der "Find My"-App wieder aufzuspüren. Leider haben die Geräte in letzter Zeit mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Denn Stalker und Autodiebe nutzen sie, um ihre Opfer zu verfolgen.

Um gegen die Verbrecher vorzugehen, hat Apple einen kleinen Lautsprecher implementiert, der einen Ton abgibt, wenn die AirTags zu lange einem unbekannten iPhone folgen. Nun werden die AirTags auf Seiten wie eBay allerdings ohne diese Lautsprecher angeboten und könnten somit eine neue Debatte um den Schutz der Privatsphäre solcher Geräte auslösen. Im Schnitt verkaufen sich die AirTags für 77 Euro, also gut 50 Euro teurer als normal.

AirTags wurden in den vergangenen Wochen immer wieder für Autodiebstähle verwendet. Dabei klemmen die Diebe einen AirTag an ein Auto und können diesem somit bis zur Haustür oder dem Parkplatz folgen. Dadurch standen die Gadgets bereits in der Kritik. Die nun aufgetauchten Silent AirTags entfachen die Diskussion darüber noch einmal neu. Eva Galperin, Direktorin für Datensicherheit der Electronic Frontier Foundation, äußerte sich erst vor kurzem kritisch zu den Silent AirTags.

Any item that works for the purpose of catching a thief in this manner is also a perfect tool for stalking. That is why Apple advertises them as tools for tracking lost items and not stolen ones. - Eva Galperin, Twitter