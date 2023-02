Sim.de Karnevals-Deal: 20 GB für 9,99 Euro und mehr Tarife im Angebot!

Helau und Alaaf an alle Karneval-Fans. Es ist Rosenmontag und Ihr könnt Euch passend dazu Mobilfunktarife bei Sim.de zum günstigen Preis sichern. Das Angebot gilt natürlich auch für alle, denen "Fassenacht" einfach zu wider ist. So gibt es etwa die "LTE All 10"-Flat nun mit 20 GB statt den üblichen 10 GB Datenvolumen und gleichzeitig spart Ihr 5 Euro monatlich.

Möchtet Ihr die Deals wahrnehmen, müsst Ihr Euch allerdings beeilen. Das gesamte Angebot verschwindet am 21. Februar um 11 Uhr wieder aus dem Portfolio des Providers und Ihr zahlt wieder die bekannten Preise. Neben dem bereits erwähnten Angebot könnt Ihr Euch zusätzlich 10 GB Datenvolumen für 6,99 Euro, 30 GB für 14,99 Euro und 50 GB Inklusivvolumen für 19,99 Euro monatlich sichern.

Lohnen sich die Tarif-Angebote von Sim.de?

Sim.de zählt, wie etwa auch PremiumSIM (zur Übersicht), zur Drillisch-Group. Wie alle Mobilfunktarife der Anbieter nutzt Ihr hierbei das 4G-Netz der Telefónica und erhaltet ordentlich Datenvolumen. Gleichzeitig surft Ihr mit maximal 50 MBit/s im Internet und geht eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein. Dafür entfallen allerdings keine Bereitstellungskosten. Plant Ihr keinen Vertrag von zwei Jahren abzuschließen, könnt Ihr die Tarife auch mit einer monatlichen Kündigungsfrist buchen, allerdings verlangt der Anbieter dann 19,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr von Euch.

Sim.de-Deals Eigenschaft LTE All 6 LTE All 10 LTE All 20 LTE All 50 Datenvolumen 6 GB 10 GB 10 GB 20 GB 20 GB 30 GB 50 GB Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Bandbreite (Download) max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 5G Nein Nein Nein Nein Mindestlaufzeit 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist Anschlussgebühr (Monatliche Kündigungsfrist) 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro Anschlussgebühr (24 Monate) entfällt entfällt entfällt entfällt Monatliche Kosten 11,99 Euro 6,99 Euro 14,99 Euro 9,99 Euro 19,99 Euro 14,99 Euro 29,99 Euro 19,99 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 167,76 Euro 239,76 Euro 359,76 Euro 479,76 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Ihr erhaltet also nicht nur günstigere Tarife, sondern gleichzeitig stockt Sim.de das Datenvolumen deutlich auf. Lediglich bei der 50-GB-Variante gibt es kein extra Inklusivvolumen, dafür reduziert sich der Preis nicht um fünf Euro, wie bei den anderen Deals, sondern um satte 10 Euro monatlich. Gerade der "LTE All 10"-Tarif ist sehr spannend, da Ihr hier sattes Datenvolumen für weniger als 10 Euro monatlich bekommt, was wir normalerweise nur an Deal-Tagen wie Black Friday sehen.

Natürlich müsst Ihr hier zwei Dinge beachten. Wie es bei Discount-Tarifen üblich ist, habt Ihr keinen Zugang zum 5G-Netzwerk der Telefónica. Zusätzlich ist die Download-Bandbreite mit 50 MBit/s recht langsam, was vor allem das Streamen von Serien recht abenteuerlich gestaltet. Dennoch handelt es sich hierbei um wirklich gute Deals, die Ihr nicht verpassen solltet, wenn Ihr gerade nach einem günstigen Tarif sucht.

Was haltet Ihr von den Deals? Feiert Ihr Karneval bei Euch oder ist Euch der Feiertag ein Fremdwort? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!