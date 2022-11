Singles Day: Günstiger waren die OnePlus Nord Buds noch nie

Wann war es mal wichtiger, an jeder Ecke zu sparen als in diesen schwierigen Zeiten? Die meisten von uns überlegen haargenau, wie wir unser schwer verdientes Geld ausgeben und da kommen uns Tage wie der "Singles Day" gerade recht. Lasst uns also keine Zeit verlieren, denn wie heißt es so schön: Zeit ist Geld!

OnePlus hat in der ersten Jahreshälfte richtig günstige In-Ears vorgestellt: Im Mai gingen die OnePlus Nord Buds an den Start und waren mit einer UVP von 49 Euro ein sehr preisgünstiges Einsteigermodell. Jetzt hat der chinesische Hersteller die Dinger für lediglich 39 Euro im Angebot.

Wie gut ist das Angebot für die OnePlus Nord Buds?

49 Euro sind schon ein wirklich guter Preis, in den letzten Monaten wurden die Earbuds laut Geizhals.de für 46,90 Euro angeboten. Somit sind die jetzt verlangten 39 Euro ein Tiefstpreis und eigentlich ein No-Brainer.

Ihr wollt wissen, welche Earbuds NextPit Euch 2022 empfiehlt?

Meine liebe Kollegin Camila hat die OnePlus Nord Buds angetestet und war begeistert von dem, was da für kleines Geld geboten wird. Sie kommen mit dynamischen 12,4-mm-Titan-Treibern, bieten Dolby Atmos-Unterstützung (allerdings nur bei Nutzung mit OnePlus-Smartphones) und 30 Stunden Musikwiedergabe mit einer einzigen Ladung (inklusive Case).

Auch vom Design her sind die Nord Buds spannender, als es das Preisschild verrät. / © NextPit

Sie bieten ein cooles Design, sitzen perfekt in den Ohren und klingen auch ordentlich. Abzüge in der B-Note gibt es in dieser Preisklasse natürlich auch: So müsst Ihr auf ANC, auf die Codecs aptX und LHDC, sowie auf einen Näherungssensor verzichten. Außerdem schwächeln die Mikrofone in lauten Umgebungen. Davon abgesehen erhaltet Ihr aber dennoch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kann man Euch mit diesem OnePlus-Deal hinterm Ofen hervorlocken?