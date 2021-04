Slack-Streit: Brauchen wir besseren Sound per Handylautsprecher?

Das Asus ROG Phone 5 hat sich im Dx0mark-Test die Silbermedialle für gute Audio-Qualität ergattert. Antoine weigert sich aber dennoch, dem Handylautsprecher eine echte Chance zu geben. In unserem Firmen-Chat Slack ging es daher zwischen Ben und ihm heiß her. Müssen Handylautsprecher besser werden oder ist das ganze Thema überflüssig?

Der Schulhof-Proll, der mit seiner mittelmäßigen Rapmusik den Schulhof beschallt – zumindest in Deutschland ist das ein bekanntes Klischee, das den Handylautsprechern noch immer anhängt. Im Privaten, unter der Dusche sogar im ganz Privaten, nutze ich Handylautsprecher aber ziemlich gerne. Unkompliziert und zumindest nicht leise!

Aber ist da nicht noch mehr drin? Sollten wir es ignorieren, wenn ein Hersteller wie Asus dem ROG Phone 5 sehr gute Lautsprecher verpasst und damit die Silbermedaille beim Dx0mark-Audiotest einkassiert? Antoine würde nach diesem Satz lautstark nicken, denn er findet, Handylautsprecher sollte man nur im äußersten Notfall verwenden.

Riecht Ihr es auch in der Luft? Qualmende Tastaturen und schwitzende Finger? Knarzende Internetkabel, die ganze Kilobyte an Textdaten übertragen müssen. Richtig, wir rufen zum nächsten Slack-Streit und somit auch zum Mitmachen auf! In jeder Runde gibt's eine kurze Umfrage und alles weitere klären wir in den Kommentaren!

Runde 1: Handylautsprecher sind zu praktisch, um sie nicht zu nutzen

Ben: Hey Antoine! Hast du gesehen, dass das ROG Phone 5 die Silbermedaille für Audioqualität auf Dx0Mark erhalten hat? Hast Du die Lautsprecher schon getestet?

Antoine: (Ohne Begrüßung wohlgemerkt, Anmerkung von Ben) Gebe ich einen F**k drauf!

Im Ernst, ich verstehe, dass bessere Lautsprecher bis zu einem gewissen Grad und in den Augen einiger Benutzer ein Verkaufsargument sein können, aber meiner Meinung nach, ist das echt nicht wichtig, wenn es um Smartphones geht.

Wenn es um das Musikhören unterwegs oder um Home-Entertainment geht, nehmen die meisten Endverbraucher ohnehin Kopfhörer und oder True-Wireless-Kopfhörer. Ich lebe in einer WG, daher stecke ich meine Kopfhörer fast nie aus dem Computer aus, wenn ich einen Film in meinem Zimmer oder auf meinem Handy schaue. Auch dann nicht, wenn ich nachts Mobile Games spiele oder während des Kochens Musik oder einen Podcast höre.

Und ich habe das genauso getan, als ich alleine in Paris gelebt habe! Ich wollte meine Nachbarn nicht stören und behielt die meiste Zeit meine Kopfhörer oder Ohrhörer in und auf den Lauschern. Lohnt es sich für einen Hersteller wirklich, zusätzliches Geld in einen Handyspeaker zu investieren? Das glaube ich nicht.

Solche Dinger würde sich Antoine lieber ins Ohr stecken! / © NextPit

Ben: Herrgott nochmal, das ist mal ein enger Blickwinkel! :D Ich lebe auch alleine und achte auch auf meine Nachbarn. Aber zum Beispiel beim Duschen oder wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und mich einfach aufs Bett fallen lasse, ist es viel einfacher, mit dem Handy Videos oder Musik zu hören. Man muss keine Kopfhörer anschließen (großer Vorteil unter der Dusche), keine komplizierten Bluetooth-Lautsprecher anschließen, die möglicherweise leer sind und die Qualität neuerer Telefone ist halbwegs anständig. Ausreichend genug, um zu verstehen, was gesagt wird. Aber ich denke wirklich, dass aufgrund dieser sehr beliebten Anwendungsfälle Nachholbedarf bei Handyspeakern da ist.

Antoine: Okay, ich stimme zu, dass es einige Fälle gibt, sogar viele, in denen man Handylautsprecher verwenden würde. Und ich sage nicht, dass wir die Lautsprecher komplett loswerden sollten. Wir sprechen nicht über die Handyspeaker im Allgemeinen, oder? Wir sprechen über hochwertige Lautsprecher mit Stereo-Sound und Dolby HD.

Benötigst Du wirklich einen Qualitätslautsprecher, um während des Duschens Musik zu hören?

Für mich ist der Musikgenuss auf dem Handylautsprecher genauso idiotisch wie das Ansehen eines 4K-Films auf einem 6-Zoll-Smartphone-Display. Es ist cool, dass man es kann. Aber ich glaube wirklich nicht, dass man die optimale Hardware benötigt, um etwas zu genießen, was schon physikalisch nicht wirklich hinhaut.

Ben: Ich dachte wirklich, du würdest einfach bei einem neuen Handy den Telefonlautsprecher abklemmen und das Handy dafür auseinanderschrauben, Antoine!

Aber zurück zum Thema: Vor allem, wenn ich Videos im Bett höre, wünsche ich mir oft bessere Audioqualität. Und ich werde richtig wütend, wenn ich mal wieder ein Handy unter 200 Euro teste und dieses nur einen Monospeaker bietet, den man beim horizontalen Halten direkt zudeckt. Das ist einfach nur enttäuschend.

Aber besonders enttäuscht es, wenn man ein teures Smartphone kauft (nagut ... testet!) und der Ton dann vollkommen beschissen ist. Es macht das Premium-Feeling einfach komplett kaputt. Und gerade von guten Speakern profitiert man ständig. Alle Handys geben ständig Geräusche oder Töne von sich.

Aber vielleicht könnte ja eine wahllos ausgewählte Gruppe objektiver Beobachter über diese Argumentation entscheiden. Denn es gibt noch eine weitere Sache, die ich gerne ansprechen würde.

Antoine: Moment, nicht so schnell du Wicht! Ich würde es vorziehen, wenn die Hersteller wieder auf Klinkenanschlüsse mit einem Quad-DAC zurückgreifen, mit dem man gute, audiophile Kopfhörer anschließen und FLAC-Audio hören könnte, statt Unmengen von Geld in Lautsprecher zu investieren, die am Ende eh niemand genießen kann.

Wenn es auf die Qualität ankommt, warum interessiert sich dann überhaupt jemand für Handylautsprecher?

Ben: Ich denke, du musst mal ein bisschen mehr an einen "normalen Benutzer" denken, Kumpel. Jemand, der sich als Audiophiler bezeichnet, würde sowieso niemals Telefonlautsprecher verwenden. Das verstehe ich total.

Aber jeder 20-Jährige, der nur seine Lieblingsmusik hören möchte, würde Verbesserungen in dieser Hinsicht lieben. Das macht doch Smartphones gerade so großartig: Eine Vielzahl von Funktionen in einem kleinen Gerät!

Antoine: Aber genau das ist mein Punkt.

Das Argument für bessere Smartphone-Lautsprecher ist nur etwas, was Audiophile interessiert!

Der durchschnittliche Nutzer möchte keine besseren Lautsprecher, er möchte vielleicht nur, dass sie lauter sind.

Aber das Problem mit der Qualität ist meiner Meinung nach bei den meisten Benutzern überhaupt kein großes Problem. Es ist wirklich eine vollkommen "nischige" Angelegenheit.

Sind gute Handylautsprecher wichtig? Ja, das ist wichtig!

Nein, die sollen nur Klingeltöne spielen. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Runde 2: Bluetooth-Speaker und Handys müssen eins werden!

Ben: Obwohl sie nie wirklich erfolgreich waren, hat mir das Grundprinzip der Motorola Moto-Mods sehr gut gefallen. Praktische Ergänzungen für das eigene Smartphone, bei denen man sich im Grunde genommen einen Bluetooth-Speaker ans Handy klebt.

Wenn Smartphones theoretisch eine ähnliche Audioqualität wie BT-Lautsprecher hätten, eventuell durch Hüllen oder irgendwelche Tricks, würdest Du sie dann häufiger verwenden? Vielleicht, wenn Du dich mit Freunden im Park triffst und einfach nur Hintergrundmusik brauchst?

Antoine: Es hängt davon ab. Ich spreche von High-End-Sound! Wir müssen wohl noch eine ziemlich lange Zeit warten, bis der geringe Platz im Smartphone es auch ermöglicht, Komponenten zu integrieren, die gut genug sind, um sowohl gute Leistung als auch gute Lautsprecher zu liefern.

Für die Moto-Mods gab's auch einen Bluetooth-Speaker als Aufsatz! / © Motorola

Wenn es um Klang geht, kommt es auf die Größe an! Ich sehe nicht, dass irgendwer gerne mit einem klobigen BoomBox-Telefon durch die Gegend rennt, nur um ausreichend große Treiber zu haben, damit die Klangqualität besser ist, lol!

... Aber ja, wenn die Audioqualität von Smartphone-Lautsprechern ein weiteres Produkt aus unserem Ökosystem an Tech-Gedöns eliminieren kann dann ja!

Ben: Wer weiß, was die Zukunft bringen wird! Die Sound-Beaming-Technologie von Noveto könnte beispielsweise eines Tages klein genug sein, um in Telefone zu passen. Dann hätte man einen ähnlichen Klang wie bei Kopfhörern über Telefonlautsprecher, ohne große Treiber und andere Dinge zu benötigen.

Könnte eine der wichtigsten zukünftigen Verbesserungen sein, wenn man an den Streaming- und Podcast-Hype denkt.

Runde 2: Was stellt ein Smartphone für Euch dar? Ein Multimedia-Multitalent für Filme, Musik und Serien! (Bens Meinung)

Eine Schaltzentrale für andere, bessere Geräte! (Antoines Meinung) (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Runde 3: Bessere Integration von Hardware als Kompromiss?

Ben: Ein guter Kompromiss könnten die Bundle-Deals sein, die Unternehmen wie Samsung oder Oppo anbieten, wenn neue Telefone auf den Markt kommen.

Ich habe das Galaxy Buds Pro zusammen mit dem Galaxy S21+ getestet und die Verbindung war super einfach. Ich konnte sie über das Telefon aufladen, sie waren viel besser verbunden als andere Modelle und Samsung bietet sogar Multi-Pairing zwischen Geräten an. Ich habe beobachten können, wie ich sie häufiger benutzte, anstatt über die ganz gescheiten Telefonlautsprecher zuzuhören, weil die Integration besser war.

Das könnte ein zukünftiger Ansatz sein, um Kopfhörer in Telefone zu integrieren oder irgendwie mit ihnen verbunden zu sein. Xiaomi hat dafür mal ein Patent angemeldet – Im Grunde genommen sind es In-Ear-Kopfhörer, die auf ähnliche Weise im Handy landen, wie Samsung auch den S-Pen in seine Note-Handys integriert. Kein großer Punkt für Telefonlautsprecher, aber es könnte ein Kompromiss sein, besseres Audio ohne all den Aufwand zu genießen.

Antoine: Ehrlich gesagt: Ich glaube du stellst dir grad selbst ein Bein!

Ein spezielles Paar an Kopfhörern für ein spezielles Gerät kann die Nutzererfahrung in Bezug auf eine nahtlose Verbindung und auf Zuverlässigkeit verbessern, ja!

Aber wie würde das den Sound verbessern? Die True-Wireless-Kopfhörer selbst müssten besser sein und im Moment ist das nicht wirklich ein Problem, das wir haben. Man findet ja bereits jetzt gut klingende Ohrhörer.

Die Integration mit einer bestimmten Gerätemarke würde sich nur auf die Bedienung (Pairing usw.) auswirken, nicht auf den Sound.

Dass das ROG Phone 5 sehr gute Speaker hat, scheint Antoine nicht zu beeindrucken! / © NextPit

Mein Punkt ist jedoch, dass alles davon abhängt, als was man ein Smartphone sieht. Sieht man es als Hauptgerät für den Konsum von Medien oder als Schaltzentrale für ein Ökosystems bereits vorhandener und leistungsfähigerer Produkte?

Benötige ich bessere Lautsprecher an meinem Telefon, wenn ich die meiste Zeit meine Ohrhörer / Kopfhörer benutze? Nein!

Benötige ich bessere Lautsprecher, wenn ich nachts Filme auf meinem Handy anstelle meines Smart-TVs schaue? Ja ... möglicherweise. Aber wird das dieses Erlebnis wirklich verbessern, wenn es für sich doch schon so stark eingeschränkt ist?

Benötige ich zum Beispiel wirklich ein 144-Hz-Display, um ein Handyspiel mit 30 FPS zu spielen? Die Immersion und die Nutzererfahrung ist bereits arg begrenzt. Wird ein Hardware-Upgrade das deutlich verbessern? Das glaube ich nicht!

Ist die bessere Integration von Wearables eine gute Alternative? Ja, das klingt logisch!

Nein, jedes Gerät sollte mit jedem anderen gleich gut kompatibel sein. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und somit ziehen wir unsere Kontrahenten auch auseinander, bevor es hier noch blaue Augen gibt! Aber das gilt natürlich nicht für Euch in den Kommentaren und wenn sich Antoine und Ben erholt haben, werden sie sicher noch ein zwei Argumente in der Kommentarspalte verteidigen!

Wir freuen uns auf Eure Diskussionen und hoffen, Euch hat auch diese Ausgabe des Slack-Streits Spaß gemacht!