Smartmi Air Purifier 2: Dieser neue Luftreiniger hilft bei Allergien

Zunächst einmal ist Smartmi keine neue Marke. Sie wurde als separates Unternehmen von Xiaomi gegründet, ähnlich wie Navee. Im Foku steht die Herstellung smarter Luftreiniger, die neben China auch in den wichtigsten westlichen Märkten wie den USA und Europa erhältlich sind.

Spezifikationen des Smartmi Air Purifier 2

Der Smartmi Air Purifier 2 ist mehr als nur die verbesserte Version des Vorgängers, dem letztjährigen Air Purifier P1. Er verfügt über die "Allergy Care"-Zertifizierung des TÜV Rheinland und ist damit einer der ersten Luftreiniger, die diese Zertifizierung erhalten haben. Soll heißen, dass das Gerät Euch nicht nur im Kampf gegen Schmutz, sondern auch bei Allergien hilft. Zusätzlich zu den True-Hepa- und Aktivkohlefiltern verfügt er über eine UV-Licht-Sterilisation, die Ihr bei laufender Luftreinigung ein- oder ausschalten könnt.

Der smarte Luftreiniger verfügt über die drei Sensoren PM2.5, PM10 und TVOC (Total Volatile Organic Compounds). Auf dem OLED-Touchscreen werden die ermittelten Luftkonzentrationen und die Art der Schadstoffe wie Pollen zusammen mit der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit angezeigt. Die Funktionalität ähnelt dem teureren Jya Fjord Pro, den wir kürzlich getestet haben.

Smartmi gibt eine Reinigungsfläche von 45 Quadratmetern und einen Filterdurchsatz von 380 Kubik pro Stunde für CADR (Clean Air Delivery Rate) und 100 Kubik pro Stunde für TVOC an. Der Air Purifier 2 ist mit einem Durchmesser von 260 mm und einem Gewicht von 5 kg relativ handlich.

Smartmi Air Purifier 2: Preise und Verfügbarkeit

Der Smartmi Luftreiniger 2 kann über die "Smartmi Link"-App gesteuert werden, die für Android und iOS verfügbar ist. Er ist auch mit Smart-Home-Ökosystemen wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit kompatibel.

Der Air Purifier 2 ist in den USA bereits über Amazon für 259,99 $ erhältlich, im Rahmen einer Werbeaktion gibt es aktuell zudem 25 % Rabatt. In Deutschland ist der Air Purifier 2 zwar auch bei Amazon* gelistet. Verfügbar ist er jedoch dort noch nicht und auch der deutsche Preis fehlt noch. Interessenten müssen also noch ausharren, oder zum Vorgänger greifen.

Verwendet Ihr bereits einen Luftreiniger in Euren Wohnräumen? Welche Marke bevorzugt Ihr? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.