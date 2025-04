Top-Smartphones bei Vodafone: Pixel, Xiaomi, Samsung & mehr ab 1 Euro

Smartphones für 1 Euro: Vodafone reduziert iPhones, Samsung, Pixel, Xiaomi

Vodafone hat die Zuzahlungs-Preise für Top-Geräte für kurze Zeit auf 1 Euro gesetzt – sofern ein Tarif ab dem GigaMobil S ausgewählt wird. Der XS-Tarif bringt immer noch eine höhere Zuzahlung mit sich. Dabei geht's aber nicht (nur) um die Smartphones der Mittelklasse, die ohnehin über die Mischkalkulation des Vertragsanbieters nicht unbedingt etwas kosten müssen. Auch iPhones, das Pixel 9 Pro oder Xiaomis 14T Pro kommen in den Genuss des reduzierten Einmalpreises. Besonders cool: Die Reduzierung der Einmalkosten hat keine Auswirkungen auf die Vertragspreise. Vorteile und Rabattaktionen, die auf den Tarif gelten, kommen also sogar noch on top dazu.

Unser Top-Tipp: Pixel 9 Pro mit GigaMobil M

Das Pixel 9 Pro (Test) ist Googles Top-Modell der aktuellen Reihe. Kamera-Tipp, cleanes Betriebssystem und das wohl am besten nutzbare KI-Phone auf dem Markt. Bei Vodafone gibt's das Handy sogar auch in der größeren Speichervariante mit 256 GB für einen Euro Einmalzahlung im Tarif mit 50 GB, der dann 69,99 Euro monatlich kostet. Das ist auf den ersten Blick happig, für einen originalen Netzbetreiber-Tarif aber ein normaler Preis. Was Vodafone der Telekom und o2 voraus hat, ist zum Beispiel das GigaDepot. Damit wird Datenvolumen, das in einem Monat nicht verbraucht wird, angespart.

Das Google Pixel 9 Pro gibt's gerade für eine minimale Anzahlung bei Vodafone. / © nextpit

Und so wird aus dem 50-GB-Tarif im zweiten Monat schnell ein 60 bis 80 GB starker. Im zweiten Monat wird dann erst das „alte“ Datenvolumen aufgebraucht und dann bleibt vom neuen Volumen wieder etwas übrig, sodass Ihr in besonders sparsamen Monaten dann auf bis zu 100 GB kommen könnt. Im S-Tarif mit 25 GB und ebenfalls GigaDepot-Vorteil ist das Handy pro Monat 7,50 Euro günstiger. Durch den größeren Tarifrabatt (240 statt 180 Euro Nachlass auf den Tarifpreis über die Gesamtlaufzeit) ist der M-Tarif aber unterm Strich lohnenswerter. Erst ab dem M-Tarif ist auch das 256-GB-Modell zum gleichen Preis dabei.

Affiliate Angebot Google Pixel 9 Pro Smartphone für 1 Euro Zuzahlung im Vodafone-Netzbetreiber-Vertrag ab GigaMobil S.

Im äquivalenten Tarif der Telekom zahlt Ihr für das Handy zwar auch nur 1 Euro (+ 40 Euro Anschlusskosten), bist beim Tarif aber mit 90 Euro monatlich deutlich teurer dabei. o2 bleibt im Vergleich zwar günstiger, hier müsst Ihr aber auf Features wie das GigaDepot verzichten, das zusätzliche Flexibilität und Planbarkeit verleiht. Auch in Sachen Netzqualität gilt Vodafone hier als besser.

Rabatt-Tipp: Xiaomi 14T Pro

Regulär kostet das Xiaomi 14T Pro (Test) rund 250 Euro Zuzahlung zum Tarif. Das Besondere an dem Handy ist der fette Grundspeicherplatz von 512 GB. Hier gilt das Vodafone-Angebot erst ab dem M-Tarif von Vodafone. Im M-Tarif zahlt Ihr dann sogar noch einen Zehner weniger als beim Pixel 9 Pro. Für 59,99 Euro monatlich ist das Angebot mit den 50 GB Basis plus GigaDepot-Guthaben ein ziemlich ordentliches im Premium-Tarife-Segment.

Affiliate Angebot Xiaomi 14T Pro Im original Vodafone-Netzbetreiber-Vertrag

Diese Smartphones sind ebenfalls für 1 Euro mit dabei

Wie erwähnt, nehmen auch noch Samsung- und Apple-Smartphones an der Aktion teil. Hier die vollständige Liste der Modelle, bei denen die Zuzahlung für kurze Zeit bei Vodafone* auf 1 Euro gesenkt wird. In Klammern jeweils die monatliche Grundgebühr für den M-Tarif von Vodafone. Wenn nicht gesondert gekennzeichnet, handelt es sich um die 128-GB-Version des Geräts.

Samsung Galaxy S24 FE (59,99 Euro)

Samsung Galaxy A56 256 GB (49,99 Euro)

Samsung Galaxy A36 (49,99 Euro)

Samsung Galaxy A16 (44,99 Euro)

Xiaomi 14T Pro (59,99 Euro)

Google Pixel 9 Pro (69,99 Euro)

Apple iPhone 15 (69,99 Euro)

Zur Referenz: Der GigaMobil M Tarif kostet als SIM-only-Variante derzeit 39,99 Euro. Ihr fügt die 1-Euro-Smartphones also für 5 bis 30 Euro hinzu, was sie in Summe der Berechnung dann doch preiswert erscheinen lässt. Bei einigen, wie dem Galaxy A16 oder auch dem iPhone 15 ist die reine Ersparnis auf den Einmalpreis nicht extrem hoch (die beiden kosten regulär auch nur 10 beziehungsweise 30 Euro Zuzahlung). Das A16 ist dann eben für nur 5 Euro Aufpreis pro Monat mit dabei, also für schlussendlich 120 Euro im Zweijahres-Vertrag.

Affiliate Angebot Apple, Samsung & Co. Zahlreiche Smartphones für 1 Euro im originalen Vodafone-Netzbetreiber-Tarif!

Insgesamt ist hier natürlich zu berücksichtigen, dass Vodafone als direkter Netzanbieter das volle Tarifprogramm ausschöpft und Euch in die Vorzüge eines Netzbetreiber-Vertrags nimmt. Das heißt – Ihr seid netztechnisch immer vorne mit dabei, bekommt zuerst alle Tarifanpassungen (wie schnellere Downloadraten), zahlt dafür aber auch entsprechend. Für absolute Sparfüchse sind Tarife, die direkt bei Vodafone abgeschlossen werden oftmals zu teuer – oder muten zumindest so an. Kunden schätzen die Netzbetreiber jedoch vor allem für schnellen und direkten Service. In Sachen Leistung müssen Kunden hier keine Kompromisse eingehen.

Wie steht Ihr dazu? Ist Euch ein originaler Netzbetreiber-Tarif den Aufpreis wert? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Vodafone. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.