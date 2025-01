Aldi geht im neuen Jahr direkt mit einem heißen Handy-Deal an den Start. Es dreht sich alles um das Samsung Galaxy A16 mit starken 20 Prozent Rabatt. Wie gut der Preis tatsächlich ist, erfahrt Ihr hier.

Natürlich kann ein Handy von Samsung einiges kosten. Mit der A-Reihe schlägt der Hersteller allerdings eine Preis-Leistungs-Brücke, die sich sehen lassen kann. So hat Aldi jetzt beim Galaxy A16 ordentlich am Preis geschraubt und ganze 20 Prozent vom UVP abgezogen. Es kostet Euch nun in der LTE-Variante mit 128 GB Speicher keine 160 Euro mehr.

Samsung Galaxy A16 – Das erwartet Euch mit diesem Smartphone

Bevor wir uns das Angebot selbst genauer ansehen, werfen wir einen Blick auf das Gerät selbst. Das Samsung Galaxy A16, das 2024 auf den Markt kam, überzeugt mit einem großzügigen 6,7 Zoll großen Super AMOLED FHD+-Display. Damit habt Ihr die perfekte Größe für Filme, Spiele oder Social Media. Die variable Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz sorgt für flüssige und angenehme Bewegungen. Unter der Haube steckt ein MediaTek-Prozessor, der zusammen mit 4 GB RAM eine solide Leistung für den Alltag bietet.

Ein weiteres Highlight ist das Kamerasystem, allen voran die 50-MP-Hauptkamera, die für gelungene Aufnahmen sorgt. Der leistungsstarke 5.000-mAh-Akku bringt Euch problemlos durch den Tag. Für alle, die gerne viele Fotos oder Videos speichern, bietet der 128 GB interne Speicher ausreichend Platz. Sollte dieser doch einmal knapp werden, könnt Ihr ihn bequem mit einer microSD-Karte erweitern.

Das Galaxy A16 ist außerdem nach IP54 spritzwassergeschützt, was es für den Alltag besonders robust macht. Beachtet allerdings, dass die bei Aldi angebotene Variante auf LTE/4G-Netze beschränkt ist. Habt Ihr bereits einen 5G-Mobilfunkvertrag, könnt Ihr diesen zwar nutzen, das Smartphone wird aber dennoch nur auf 4G zugreifen.

Aldi reduziert den Preis – Doch es geht noch günstiger

Im Hinblick auf Preis-Leistung kann sich das Samsung Galaxy A16 wirklich sehen lassen. Schon die unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro ist für die gebotene Ausstattung sehr fair. Aldi setzt jetzt noch einen drauf und reduziert den Preis um satte 20 Prozent – damit zahlt Ihr nur noch 159 Euro*. Hinzu kommen 5,95 Euro Versandkosten, dafür gibt es aber ein Aldi Talk Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben kostenlos obendrauf.

Doch wenn Ihr wirklich jeden Cent sparen wollt, gibt es noch eine günstigere Option: Der Händler Gomibo bietet das Galaxy A16 aktuell für nur 156,95 Euro inklusive Versand an. Achtet hierbei aber darauf, dass es sich um die EU-Version des Smartphones handelt. Diese ist technisch zwar identisch, allerdings könnt Ihr Samsung Pay sowie deutsche Samsung-Aktionen damit nicht nutzen.

Würdet Ihr Euch ein Samsung Galaxy A16 anschaffen oder ist das Smartphone nichts für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!