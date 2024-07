Der Amazon Prime Day ist seit heute Nacht aktiv und schon zeichnen sich die ersten Mega-Deals ab. Neben zahlreichen Smart-Home-Angeboten erwarten Euch auch Smartphones deutlich günstiger. Das Google Pixel 8 Pro in der 256-GB-Variante ist hier ebenfalls mit von der Partie und kostet Euch am Prime Day so wenig, wie selten. Wir haben den Deal-Check für Euch.