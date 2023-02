Snapdragon Satellite: Alle sind dabei – außer Samsung!

Qualcomm hat auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 die ersten Hersteller vorgestellt, die Android-Smartphones mit "Snapdragon Satellite" entwickeln und in Kürze in den Handel bringen werden. Die gute Nachricht ist, dass die Funktion nicht nur für Flaggschiff-Geräte zur Verfügung stehen wird, denn alle großen Android-Marken haben ihre Unterstützung für das Ökosystem erklärt – bis auf eine.

Qualcomm präsentiert auf dem MWC Snapdragon Satellite

Snapdragon Satellite wurde Anfang des Jahres angekündigt und ermöglicht Android-Herstellern, ein nicht terrestrisches Netzwerk (NTN) zu nutzen, ähnlich wie die Notfallfunktion, die seit 2022 in Apple iPhones verfügbar ist. Bei der Ankündigung auf der CES 2023 nannte Qualcomm keine Marken und erwähnte nur, dass es davon ausgeht, dass Telefone mit dieser Funktion in der zweiten Jahreshälfte 2023 erscheinen werden.

Auf dem MWC 2023 in Barcelona hat das kalifornische Unternehmen endlich seine Partner bekannt gegeben, und auf der Liste fehlt eine wichtige Marke: Samsung. Wie NextPit berichtet, wurde nicht erwartet, dass der südkoreanische Hersteller in diesem Semester mit an Bord sein würde, aber seit dem "For Galaxy"-Prozessor in der Galaxy S23-Reihe könnte man sich fragen, ob Samsung weiterhin exklusive Funktionen für zukünftige Snapdragon-Modelle erhalten würde.

Die nun von Qualcomm angekündigten Hersteller sind (in alphabetischer Reihenfolge): Honor, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo und Xiaomi. Diese Liste dürfte denjenigen, die Snapdragon-Neuvorstellungen verfolgen, bekannt vorkommen, da sie – mit Ausnahme des Newcomers Nothing – bei Snapdragon-Präsentationen immer auf den Folien der Partnermarken zu sehen sind. Samsung ist auf diesen Folien in der Regel nicht vertreten, sodass wir hier ebenfalls noch guter Dinge sein können, dass Snapdragon Satellite von Qualcomm in Südkorea unterstützt wird.

Qualcomm Snapdragon Satellite nutzt die bestehende Satellitenkonstellation von Iridium. / © Qualcomm

Qualcomm betonte, dass sein Snapdragon Satellite der erste Satellit ist, der eine Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht. Die Funktion erfordert jedoch eine spezielle Anwendung und ersetzt nicht die SMS über die Nummer der SIM-Karte.

Neu auf dem MWC 2023 war die Ankündigung, dass Snapdragon Satellite nicht nur für Flaggschiff-Prozessoren verfügbar sein wird. Qualcomm kündigte an, dass die Funktion von High-End-Geräten bis hin zu Einsteigerhandys und anderen Geräten mit Snapdragon-5G-SoCs verfügbar sein werden:

Snapdragon Satellite wird in allen kommenden 5G Modem-RF Systemen und Snapdragon Mobile Platform Tiers (von 8- bis 4-Tier) verfügbar sein, sobald das Ökosystem ausgereift ist.

Krieg der Satelliten

Qualcomm war nicht die einzige Halbleitermarke, die auf dem MWC Neuigkeiten zur Satellitenanbindung präsentierte. Der taiwanesische Mitbewerber MediaTek kündigte eine Partnerschaft mit Bullit, dem Hersteller von Rugged- und Outdoor-Smartphones an. Erstes Modell wird das CAT S75 sein, welches in den USA als Motorola Defy 2 verkauft werden soll.

Beide Netzwerke werden voraussichtlich im zweiten Halbjahr verfügbar sein, aber keine der beiden Firmen hat Informationen über Preise oder Pläne bekannt gegeben.

Was ist mit euch? Was haltet Ihr von Qualcomms und MediaTeks Kampf um den freien Luftraum? Glaubt Ihr, dass die Funktion erst dann voll zur Geltung kommt, wenn sie richtig in Android integriert ist, oder glaubt Ihr, dass sie nur für den Notfall gedacht ist und ihr eine eigene App benutzen könnt?