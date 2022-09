So spart Ihr richtig: Vodafone schenkt Euch 150 Euro zum iPhone 14

Apple-Smartphones sind kein Schnäppchen: Selbst das günstigste Modell kratzt an der 1.000-Euro-Marke. Bei solchen Preisen sind Cashback-Aktionen zur Preisreduktion natürlich sehr willkommen – das hat sich wohl auch Vodafone gedacht. Entscheidet Ihr Euch nämlich für einen Vodafone-Tarif zusammen mit einem der neuen iPhone-14-Modelle, erhaltet Ihr einen Best-Choice-Gutschein über 150 Euro.

Für welchen Tarif Ihr Euch letztlich entscheidet, bleibt ganz Euch überlassen. Alle GigaMobil-Tarife nehmen an der Aktion teil. Achtet allerdings darauf, dass der Gutschein NICHT für das iPhone 14 Plus gilt, da dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt startet. Wie üblich unterscheiden sich die Tarife in den monatlichen Kosten und auch in der Anzahlung für die Geräte. So zahlt Ihr für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro gerade einmal einen Euro an, während Euch das iPhone 14 Pro Max einmalig 99,90 Euro kostet. Die genauen Tarifdetails findet Ihr etwas weiter unten in diesem Artikel oder in unserer Vodafone-Tarifübersicht.

150 Euro von Vodafone – lohnt sich das?

Die Tarife laufen allesamt im sehr gut ausgebauten 5G-Netz von Vodafone. Somit könnt Ihr mit Eurem neuen iPhone 14 also getrost loslegen. Ihr habt außerdem die Wahl zwischen 5 GB, 15 GB, 30 GB oder sogar unbegrenztem Datenvolumen. Je nachdem, für welchen Tarif Ihr Euch entscheidet, zahlt Ihr monatlich unterschiedliche Abschläge. Gleich bleibt allerdings die Mindestlaufzeit von jeweils 24 Monaten. Aktuell profitiert Ihr zusätzlich von einer weiteren Aktion, denn Vodafone schenkt Euch derzeit die 39,99 Euro Anschlussgebühr. Interessiert Ihr Euch für die Aktion, dann solltet Ihr Euch beeilen: Den Gutschein erhaltet Ihr nur noch bis zum 26. September.

iPhone-14-Übersicht mit GigaMobil M Eigenschaft iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Anzahlung 1,00 Euro 49,90 Euro 1,00 Euro 99,90 Euro Monatliche Kosten 89,99 Euro 89,99 Euro 99,99 Euro 99,99 Euro Anschlussgebühr - - - - Gesamtkosten (24 Monate) 2.160,76 Euro 2.209,66 Euro 2.400,76 Euro 2.499,66 Euro Zum Angebot Noch kein Angebot verfügbar Zum Angebot Zum Angebot

In der Tabelle könnt Ihr eine Beispielrechnung sehen. Wir haben hier den GigaMobil M mit insgesamt 15 GB Datenvolumen und einer Bandbreite von maximal 500 MBit/s als Beispieltarif gewählt, um Euch eine bessere Übersicht bieten zu können. Rechnet Ihr nun den 150 Euro Best-Choice-Gutschein mit ein, zahlt Ihr effektiv natürlich entsprechend weniger im Monat.

Wie funktioniert die Cashback-Aktion von Vodafone?

Wollt Ihr an der Aktion teilnehmen, müsst Ihr lediglich einen Zwischenschritt einlegen. Tragt auf der Aktionsseite einfach Eure Mailadresse ein und schließt Euren Wunschtarif ab. Den Gutschein erhaltet Ihr nach erfolgreichem Abschluss dann via Mail. Ihr könnt die 150 Euro dann in den meisten Online-Shops wie beispielsweise Amazon, Zalando oder dem Apple-Store einlösen.

Tragt Eure Mail-Adresse ein, und schon kann es losgehen. Alle Details findet Ihr auf der Aktionsseite von Vodafone! / © Screenshot: NextPit

HINWEIS: Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Die Ausnahme bildet hier der Code "GIGA", mit dem Ihr bis zu 20% auf die monatlichen Kosten eines neuen Tarifs sparen könnt. Diesen Code könnt Ihr weiterhin nutzen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Freut Ihr Euch über solche Aktionen oder sind 150 Euro bei den iPhone-Preisen eher ein "Heißer Tropfen auf dem Stein" für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!