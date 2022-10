So verfolgt Ihr das große "Made By Google"-Event live bei NextPit

In der Regel muss schon Apple oder Samsung auf der Verpackung stehen, damit über die zu erwartenden Produkte so früh berichtet wird wie bei Google. Heute haben die im Fall der Google Pixel Watch über Jahre hinweg anschwellenden Leaks ein Ende. Denn Google wird live aus dem New Yorker Stadtteil Williamsburg, um 16:00 Uhr deutscher Zeit, sein "Made By Google"-Launch-Event abhalten. Bei uns könnt Ihr via Livestream in der ersten Reihe sitzen und verpasst nichts.

Google-Launch-Event am 6. Oktober um 16 Uhr.

Präsentiert werden das Pixel 7, Pixel 7 Pro sowie die Google Pixel Watch.

Der Vorverkauf startet direkt im Anschluss an das Event.