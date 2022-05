So will das Pixel-Tablet von Google dem iPad Pro Konkurrenz machen

NEXT PIT TV

Nach den Erkenntnissen von NuGiz wurde ein Google-Tablet mit dem Codenamen Tangor auf der Website der Universal Stylus Initiative (USI) gesichtet. Dies bestätigt vermutlich, dass dieses Tablet bereits von der Organisation als stylus- oder stifttauglich zertifiziert wurde.

In dem Eintrag wurde kein konkreter Name für das Gerät genannt. Aber der einzig wahrscheinliche Kandidat ist kein geringerer als das Pixel Tablet. Das Unternehmen hat während der Veranstaltung betont, dass es sein Tablet so gestaltet, dass es das "hilfreichste" der Welt ist. Zum Verkaufsstart dann mit Stylus-Unterstützung aufzuwarten, ergibt daher absolut Sinn.

Kommen smartere Eingabestifte für die Pixel-Geräte?

Es ist nicht klar, ob das Pixel-Tablet mit dem neuen Stylus-Spezifikationen nach USI-2.0 ausgestattet sein wird, das Anfang des Jahres für Chromebooks eingeführt wurde. USI 2.0 ermöglicht Displays mit Stylus-Support die Unterstützung von Kabellosem Laden und bis zu 16 Millionen Farben für Stifte im Vergleich zu den 256 Farben, die mit der älteren Version verfügbar sind.

Obwohl Samsung ebenfalls Mitglied der USI (Universal Stylus Initiative) ist, verwenden das Galaxy Tab S8 und andere Galaxy-Tablets immer noch einen S Pen, der auf Samsungs eigenen Design basiert. Das Gleiche gilt für den Apple Pencil, der mit den neuesten Tablets des Unternehmens aus Cupertino wie dem iPad Air (2022) und dem iPad Pro der 3. Generation kompatibel ist.

Auch, wenn hier noch nichts offiziell bestätigt ist: Würde ein Stylus das Pixel-Tablet aus dem Hause Google für Euch interessanter machen?