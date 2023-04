Sonnige Tink-Aktion: Mega-Deals für Euren Garten

Euer Zuhause ist so smart, dass es die Relativitätstheorie widerlegen könnte, allerdings schafft Euer Garten nicht einmal die pünktliche Bewässerung Eurer Hortensien? Dann solltet Ihr unbedingt mal bei tink reinschauen, denn hier gibt es gerade viele Rabatte rund um smarte Gartengeräte wie etwas Mähroboter oder Außenkameras. In diesem Deal-Check verraten wir Euch die fünf besten Angebote und alles zur Aktion des Anbieters.

Ein eigenes Haus mit großem Garten dürfte für viele auf dem Wunschzettel stehen. Habt Ihr Euch diesen bereits erfüllt, dann wartet viel Arbeit auf Euch. Durch smarte Geräte könnt Ihr hier allerdings Abhilfe schaffen und müsst nicht mehr bei allem selbst Hand anlegen, um mehr Zeit für Euch und des Deutschen liebstes Hobby, das Grillen, zu haben. Bei tink.de erhaltet Ihr für kurze Zeit spannende Deals rund um Mähroboter, Außenkameras, smarte Bewässerungssteuerung und mehr.

Affiliate Angebot Smart-Garden-Aktion Viele Rabatte rund um Mähroboter, smarte Gadgets und mehr für Euren Garten

Wir haben uns die Angebote einmal genauer angeschaut und die fünf spannendsten Produkte aus dem Portfolio für Euch herausgesucht. Dabei erhaltet Ihr gerade deutlich günstigere Angebote, als bei anderen Händlern im Netz. Bedenkt allerdings, dass Ihr bei tink noch viel mehr Deals findet, schaut also selbst noch einmal nach und vergleicht die Preise.

Diese Deals lohnen sich besonders während der Smart-Garden-Aktion

Bosch Indego M700+ mit Garage

Mit dem Bosch Indego M700+ erhaltet Ihr einen Premium-Mähroboter mit der passenden Garage für 899,95 Euro. Normalerweise kostet Euch das Bundle rund 1.000 Euro im Netz, wodurch Ihr hier wirklich etwas sparen könnt. Dank LogiCut kann der Mähroboter Energieeffizient den Rasen beschneiden und die drei Schnittklingen verfügen über eine Schnitthöhe von 30 bis 50 Millimeter. Mit dem Akku schafft der Bosch eine Laufzeit von bis zu 75 Minuten, wodurch auch größere Gärten kein Problem darstellen.

Affiliate Angebot Bosch Indego M700+ Inkl. Garage | 30-50 mm Schnitthöhe | Drei Schnittklingen | Bis zu 75 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 700m²

Lest auch: Die besten Mähroboter 2023

Worx Landroid S300 + gratis Garage

Wollt Ihr nicht direkt so viel Geld in die Hand nehmen, könnt Ihr Euch den Worx Landroid S300 einmal genauer anschauen. Der Mähroboter kostet mit der gratis Garage gerade 549 Euro. Im Netz müsst Ihr für das Bundle mindestens 643,99 Euro bei anderen Händlern hinlegen. Wie beim kostspieligeren Bosch findet sich auch hier ein Dreiklingensystem und die Schnitthöhe beträgt 20 bis 50 Millimeter. Allerdings hält der Akku "nur" 60 Minuten, bevor der smarte Mäher wieder in die Station fährt. Außerdem ist die empfohlene Fläche beim Worx Landroid S300 etwas geringer und beträgt 300 Quadratmeter.

Affiliate Angebot Worx Landroid S300 Inkl. Garage | 20-50 mm Schnitthöhe | Drei Schnittklingen | Bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit | Bis zu 300m²

Eve Aqua (2022) + Eve Energy

Auch für Eure Gartenbewässerung findet Ihr bei tink gerade einen spannenden Deal. So könnt Ihr Euch die smarte "Eve Aqua"-Steuerung mit einer "Eve Energy"-Steckdose für 149,95 Euro sichern. Andere Händler verlangen für beide Produkte gerade mindestens 188,93 Euro. Neben den flexiblen Zeitplänen und der einfachen Installation sind die Produkte von Eve kompatibel mit dem neuen Smart-Home-Standard Matter, so dass ihr das Gadget einfach in Euer Heimnetzwerk einbinden könnt.

Affiliate Angebot Eve Aqua (2022) Inkl. Eve Energy | Matter-Standard | Automatisierte Zeitpläne | Kompatibel mit HomeKit | Einfache Installation

Ring Video Doorbell 4 mit gratis Ring Chime

Bis zu 18 Prozent spart Ihr derzeit beim Ring-Bundle von tink. Hier gibt es die Ring Video Doorbell 4 mit einem gratis Ring Chime der zweiten Generation für 159,95. Tink hat auch für die Einzelprodukte den derzeit günstigsten Preis, allerdings würden diese Euch insgesamt 195,98 Euro kosten. Eine der besten Video-Türklingeln, die Ihr derzeit kaufen könnt, gibt es also gerade mit passender Gegensprechanlage deutlich günstiger und dank der Personenerkennung und der neuen Pre-Roll-Funktion wisst Ihr immer genau, was vor Eurer Haustür geschieht.

Affiliate Angebot Ring Video Doorbell 4 Inkl. Chime | Pre-Roll-Funktion | Smartphone-Benachrichtigung in Echtzeit | Nachtsicht | HD-Qualität

tado° Starter Kit V3+ mit 3 Thermostaten

Auch wenn es sich bei der Aktion hauptsächlich um smarte Garten-Geräte dreht, bietet tink gerade das tado° Starter Kit V3+ mit 3 Thermostaten zu einem wirklich guten Kurs an. So zahlt Ihr hier nur 239,95 Euro, statt der 299,90 Euro, die Ihr beim nächstbesten Anbieter hinlegen dürft. Gerade in Zeiten von hohen Gaspreisen ist eine solche Steuerung wirklich Gold wert, da Ihr hiermit nicht nur Zeitpläne erstellen könnt, sondern auch unterwegs Zugriff auf Eure Heizung erhaltet. Wollt Ihr also Energie sparen und für den kommenden Winter gewappnet sein, lohnt sich das Angebot wirklich.

Affiliate Angebot tado° Starter-Kit V3+ Inkl. drei Thermostate | Gezielte Heizungssteuerung | Fernsteuerung möglich | Kompatibel mit HomeKit

Passend dazu: So findet Ihr die richtigen smarten Thermostate für Euch

Das ist sie, unsere Auswahl der fünf interessantesten Angebote der aktuellen Tink-Aktion. Es gibt noch zahlreiche weitere Deals, wollt Ihr also Euren Garten smarter machen, lohnt sich ein Blick in das Portfolio definitiv.

Was haltet Ihr von der Aktion? Wie schlau ist Euer Garten bereits? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!