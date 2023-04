Sony PS5 inkl. God of War Ragnarök & PS5-Spiele reduziert (Amazon-Deal)

Bei Amazon könnt Ihr aktuell beim Kauf einer Sony Playstation 5 den Titel God of War Ragnarök zu richtig guten Konditionen dazu erhalten. Außerdem gibt es eine Reihe von PS5-Spielen wie Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart im Rahmen einer Rabattaktion zu stark gesenkten Preisen.

Habt Ihr bisher noch nicht die Anschaffung einer Sony PS5 gewagt, dann ist womöglich das Bundle aus PS5 Digital Edition und dem Spiel God of War Ragnarök* ein Argument dafür, denn Amazon bietet die Spielekonsole plus Spiel aktuell für lediglich 479,99 Euro an. Zum Vergleich: Die Retail-Fassung des Ende 2022 erschienenen Action-Adventures kostet momentan 63,55 Euro. Genau diese Version des neuesten God-of-War-Titels ist auch Bestandteil des PS5-Bundles für 569,99 Euro*, bei dem Ihr die klassische Version der PS5, also inklusive Blu-ray-Laufwerk, bekommt. Da die Sony PS5 für sich allein aber bereits 549,99 Euro bei Amazon* kostet, gibt es God of War Ragnarök zum Aufpreis von lediglich 20 Euro dazu.

Affiliate Angebot PS5 Digital Edition – God of War Ragnarök Bundle PlayStation 5 Konsole Digital Edition, DualSense Wireless Controller, Standfuß, HDMI Kabel, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Gedrucktes Material, ASTRO's PLAYROOM, God of War Ragnarök Gutschein für die (...)

Habt Ihr bereits eine PS5 oder möchtet gleich ein paar unterhaltsame Spiele dazubestellen, könnt Ihr dank einer befristeten Amazon-Aktion bei einigen ausgewählten Titeln den ein oder anderen Euro zusätzlich sparen. Diese Titel werden aktuell günstiger angeboten:

Obwohl der Fokus der Rabattaktion auf PS5-Titeln liegt, gibt es mit Marvel's Spider Man für 9,99 Euro und Ghost of Tsushima Director's Cut für 29,99 Euro übrigens auch zwei PS4-Spiele zum reduzierten Preis.