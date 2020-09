Xperia 5 II: Sony stellt günstigeren Bruder des Xperia 1 II vor

Sony erweitert sein Smartphone-Portfolio um ein neues Xperia-Modell. Das Xperia 5 II (gesprochen five mark two) kommt mit weltweit erster 4K HDR-Zeitlupen-Video-Funktion mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde in einem Smartphone. Das 5G-Handy siedelt sich im Premium-Segment ein und wird 899 Euro ab Marktstart kosten. Es ist eine leicht abgespeckte Version des Premium-Flaggschiffs Xperia 1 II.

Ein 120-Hertz-Display, 4.000 mAh Akkukapazität und eine Triple-Kamera von Zeiss: Sony verbaut neben dem Snapdragon 865 im neuen Xperia 5 II jede Menge High-End-Technik. Das neue Android-Smartphone gilt als "kleiner Bruder" des im Frühjahr präsentierten Sony Xperia 1 II und bringt trotzdem einige Features des teureren Vorbilds (1.200 Euro UVP) mit.

Das Sony Xperia 5 II mit Triple-Kamera und 6,1 Zoll großem Display. / © Sony

Xperia 5 II: Fokus liegt auf Gaming

So legt Sony den Fokus beim Xperia 5 II auf mobiles Gaming und kommt mit dem Spieleoptimierer des Xperia 1 II. So lassen sich etwa spielstörende Benachrichtigungen ausschalten, die Kamerataste deaktivieren, das Spielgeschehen live aufzeichnen oder parallel YouTube-Videos einblenden. Die Heat Suppression Power Control soll eine Überhitzung vermeiden. Wer mit angestecktem Stromkabel zockt, ist laut Sony ebenfalls sicher: Der Strom des Ladekabels wird beim Spielen dann nicht in den Akku, sondern direkt an die entsprechende Hardware geliefert, was den Akku entlasten soll. Außerdem lässt sich ein PlayStation 4 Dualshock 4 Wireless Controller7 mit dem Smartphone verbinden.

Auch die Kamera-Ausstattung kann sich auf dem Papier sehen lassen. Sony verbaut im neuen Xperia 5 II eine Triple-Kamera mit 16 mm Superweitwinkel, 24 mm Weitwinkel und 70 mm Tele sowie je 12 Megapixel Auflösung. Sony bedient sich auch an der Expertise der Kamera-Sparte und bringt einen kontinuierlichen Autofokus mit 60 BpS Echtzeit-Tracking8 (und Echtzeit-Augenautofokus für Menschen und Tiere) aus der Kameratechnologie der Alpha Serie aufs Xperia 5 II. Die Kamera mit Zeiss-Optik wurde laut Sony für das Xperia 5 II kalibriert und verfügt über das Zeiss-T*-Coating, das Lichtreflektionen reduzieren und für guten Kontrast- und Bildwiedergabe sorgen soll.

Zudem kommt auch softwareseitig die Benutzeroberfläche aus Sonys Alpha-Serie zum Einsatz. Als Highlight hob Sony während des Journalisten-Briefings auch eine Neuheit hervor: Das Xperia 5 II ermöglicht laut Sony erstmals in einem Smartphone die 4K HDR 120 BpS Zeitlupen-Videoaufnahme sowie die Aufnahme und Wiedergabe von bis zu fünffacher Zeitlupe bei 24 BpS. Wie sich das im Alltag schlägt, muss der ausführliche Kamera-Test zeigen.

Sony spendiert dem Xperia 5 II die UI der Alpha-Serie. / © Sony

Sony Xperia 5 II: Kamera im Detail

Triple-Kamera mit Zeiss-Optik mit T* Coating und

12 MP Superweitwinkelobjektiv (16 mm, F2.2) mit Augenautofokus

12 MP Weitwinkelobjektiv (24 mm, F1.7) mit Augenautofokus

12 MP Teleobjektiv (70 mm, F2.4) mit Augenautofokus

Augenautofokus für Mensch und Tier1 mit 60 BpS

4K HDR 120 fps Slow Motion Videoaufnahme im 21:9 Format

Zur weiteren Ausstattung gehört beim Sony Xperia 5 II ein OLED-Display (FHD+ 2520 x 1080 Pixel, HDR) in handlicheren 6,1 Zoll als beim Xperia 1 II (6,5 Zoll). Das Display verfügt über eine Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet eine Abtastrate von 240 Hz bei Berührung. Eine Klinkenbuchse ist ebenfalls verbaut und im Powerbutton seitlich am Gehäuse befindet sich der Fingerabdrucksensor zur Entsperrung des Telefons. Zeitgleich ist das Handy nach IP65/68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser gewappnet.

Zudem kommt das das Xperia 5 II mit dedizierter Google-Assistant-Taste – es bleibt abzuwarten, ob Nutzer diese nachträglich mit anderen Funktionen belegen können. Der Snapdragon 865 ist 5G-fähig und hat Zugriff auf 8 GB Arbeitsspeicher. Als internen Speicher für Daten gibt Sony 128 GB ein – die Erweiterung per microSD ist möglich (Kapazität noch unbekannt).

Das genaue Datum für den Marktstart steht noch aus. Sony sagt, dass das Xperia 5 II ab dem vierten Quartal 2020 mit Android 10 in den Farben Schwarz, Grau und Blau für 899 Euro (UVP) erhältlich sein soll. Das Xperia 1 II kam erst vor wenigen Monaten zum Preis von 1.200 Euro auf den Markt und bietet zusätzlich einen ToF-Sensor im Kamera-Setup, 256 GB Speicher und kommt mit 4K-OLED-Display.