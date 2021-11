SSD mit 2 TB für 139 €: Cyber Monday bringt Euch fetten Speicher

Auf den Black Friday folgt wie immer der Cyber Monday und auch der kann mit vielen tollen Angeboten aufwarten. So bekommt Ihr die 2 Terabyte fassende SanDisk Ultra 3D SSD heute zum absoluten Tiefstpreis. Wir checken das Angebot für Euch.

NextPit Deal-Check:

SanDisk Ultra 3D SSD mit 2 Terabyte im Angebot für 139 Euro – absoluter Tiefstpreis!

Angebot verfügbar bei Saturn und Media Markt

Nächstgünstigster Deal liegt bei 169 Euro

Speicherplatz kann man immer brauchen, oder? Grund genug, Euch am Cyber Monday auch dieses Angebot von SanDisk vorzustellen, welches es gerade deutlich reduziert zu haben ist. Angeboten wird die SanDisk Ultra 3D mit 2 TB im 2,5-Zoll-Format.

Lohnt sich das Angebot der SanDisk Ultra 3D mit 2 TB für Euch?

Die interne SSD bietet viel Platz, so viel hab ich Euch oben ja schon verraten. Sie ist zudem aber auch schnell: Sie unterstützt den SATA-6-Standard, liest mit 560 MB/s und schreibt mit 530 MB/s. Ursprünglich wurde sie für 189 Euro angeboten, der Blick auf das Preisvergleichsportal Geizhals.de verrät uns aber, dass sich der Preis knapp unter 180 Euro eingependelt hat.

Von daher ist das Angebot bei Media Markt und Saturn, wo es das Teil für 139 Euro gibt, ein absoluter Schnapper! Das nächsthöhere Angebot am Cyber Monday liegt mit 169 30 Euro über diesem Deal. Wenn Ihr also eine interne SSD fürs Notebook sucht, solltet Ihr hier zugreifen!

Der Cyber Monday bei NextPit

Lasst uns gerne wissen, ob Ihr überhaupt an internen Festplatten und microSD-Karten interessiert seid an den Deal-Feiertagen. Wir werden jedenfalls weiterhin auch nach Deals Ausschau außerhalb von Smartphones und Wearables Ausschau halten.