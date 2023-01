SSD-Angebote: Samsung, Crucial, SanDisk bei Amazon reduziert

Eine SSD bietet viele Vorteile gegenüber einer klassischen Festplatte: Da die Datenspeicher ohne mechanische Komponenten auskommen, arbeiten sie lautlos und erreichen wesentlich kürzere Zugriffszeiten und einen höheren Datendurchsatz. Außerdem sind SSDs gegenüber Erschütterungen unempfindlicher und stecken auch eher mal einen Sturz unbeschadet weg. Daher ist eine SSD seit vielen Jahren eine prima Möglichkeit, um den PC oder ein Laptop aufzurüsten. Falls Ihr noch eine externe Festplatte einsetzt, kann auch hier eine SSD die Datentransfers deutlich beschleunigen. Amazon bietet derzeit einige spannende Modelle von Crucial, Samsung und SanDisk besonders günstig an.

Externe SSD von Crucial bis zu 42 % unter UVP

Zu den zeitlich begrenzten Angeboten von Amazon gehören drei externe SSDs von Crucial. Die günstigste Option ist dabei die Crucial X6 Portable SSD mit 1 TB Speicherplatz. Das externe Solid-State-Laufwerk wird via USB 3.2 Typ C mit Eurem PC, Mac, Tablet oder Smartphone verbunden und erzielt eine Transferrate von bis zu 800 MB/s. Ihr könnt sie Euch derzeit für 79,99 Euro schnappen. Mehr Speicherplatz bietet die 2 TB große Crucial X8 Portable SSD, die mit bis zu 1.050 MB/s auch noch ein bisschen schneller agiert und 150,90 Euro kostet. Ideal um eine umfangreiche Video-, Musik- oder Fotosammlung zu beherbergen, ist die Crucial X8 Portable SSD mit 4 TB: Sie kostet bei Amazon momentan 309,99 Euro, liegt damit aber immerhin 42 Prozent unter der UVP. Zum Lieferumfang der Crucial X8 Portable SSD gehören stets ein USB-3.2-Gen-2-Kabel (Typ C) sowie ein Adapter zur Nutzung mit USB-A-Buchsen.

Samsung-SSD mit Fingerabdruckscanner

Eine 2 TB fassende Alternative dazu ist die Samsung Portable SSD T7 Touch. Die externe SSD, welche Amazon derzeit für 215,99 Euro anbietet, besitzt ein ungewöhnliches Feature: Ein in das Gehäuse integrierter Sensor ermöglicht es, Eure Daten via Fingerabdruck zu entsperren. Alternativ lässt sich aber auch ein klassisches Passwort nutzen, um Zugriff auf die mittels AES-256-Bit-Verschlüsselung gesicherten Daten zu erhalten. Die Samsung-SSD mit USB 3.2 Gen 2 erreicht bis zu 1.050 MB/s und lässt sich dank der mitgelieferten Kabel (Typ C auf Typ C sowie Typ C auf Typ A) an nahezu jedes Gerät anschließen, egal ob PC, Mac, Tablet, Smartphone, Smart-TV oder Spielekonsole.

Samsung 980 PRO für PS5 und andere interne SSDs

Seid Ihr auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Speicherplatz Eurer Sony PS5 zu erweitern, dann ist die Samsung 980 PRO mit 2 TB eine ausgezeichnete Wahl. Das Laufwerk bietet nämlich nicht nur eine sehr hohe Leserate von bis zu 7.000 MB/s, sondern ist in der von Amazon momentan günstiger angebotenen Variante auch mit einem Kühlkörper ausgestattet. Das erhöht die Langlebigkeit des Datenspeichers und verhindert, dass die SSD nach kurzer Zeit an Leistung einbüßt, weil sie sich zu stark erhitzt. Dank M.2-Schnittstelle lässt sich die Samsung-SSD natürlich auch in einem PC verwenden. Das PCI-Express-4.0-Laufwerk bietet Amazon derzeit für 224,99 Euro an.

Die Crucial P3 geht mit bis zu 3.500 MB/s nicht ganz so schnell zu Werke, ist dafür aber auch günstiger pro GB: Das 4 TB fassende Laufwerk bietet Amazon derzeit für 256,27 Euro an. Da Crucial auf einen Kühlkörper verzichtet, müsst Ihr Euch auch keine Gedanken machen, ob die SSD vielleicht zu groß für den Einbau ist: Sie passt in jeden M.2-2280-Steckplatz, wie er in Desktop-PCs und vielen Notebooks zu finden ist.

Möchtet Ihr einen PC aufrüsten, der keinen freien M.2-Steckplatz bietet, ist vielleicht die SanDisk Ultra 3D SSD mit 2 TB eine spannende Alternative. Das Laufwerk verfügt über eine SATA-Schnittstelle, deren Datenrate SanDisk mit bis zu 560 MB/s ausreizt. Das aktuelle Amazon-Angebot liegt bei 159,99 Euro.