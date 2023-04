Star Trek: Strange New World – Erster Trailer zu Staffel 2 ist da!

Nach einer langjährigen TV-Pause ist Star Trek seit einer ganzen Weile wieder im Fernsehen bzw. dem Streaming zurück, doch uneingeschränkte Begeisterung haben Discovery und Picard nicht ausgelöst. Mit Star Trek: Strange New Worlds gelang das dann aber doch und das Enterprise-Prequel geht demnächst in die zweite Staffel. Star Trek ist natürlich ein Urgestein des Science-Fiction-Fernsehens, doch die Erben von Gene Roddenberry hatten nicht immer ein glückliches Händchen. Das betraf zuletzt auch Star Trek: Discovery und Star Trek: Picard, denn beide Serien hatten mehr oder weniger schwerwiegende Probleme. Selbst die zweitgenannte Serie, die fast alle Schauspieler der "The Next Generation"-Ära wieder vereinte, war alles andere als uneingeschränkt gelungen.

Die "Ehre" von Star Trek konnte dann aber doch gerettet werden, und zwar von Strange New Worlds. Denn das Prequel zum ursprünglichen "Raumschiff Enterprise" (The Original Star Trek; TOS) mit u. a. Anson Mount als Christopher Pike und Ethan Peck als Spock in den Hauptrollen begeisterte die meisten Fans. Das lag vor allem an einer Rückkehr zur sogenannten Procedural-Erzählweise, also Folgen mit in sich abgeschlossenen Geschichten - also quasi dem Abenteuer der Woche.



Nun ist der erste Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds veröffentlicht worden und Fans können sich wieder auf jede Menge Action freuen. Season 2 wird auch einige Änderungen mit sich bringen.