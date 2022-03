Starker Deal: Apple iPhone SE mit Tarif + Wechselbonus ab 1 €

Kaum ist das neue iPhone SE (2022) vorgestellt, schon gibt es die ersten Angebote. O 2 bietet das neue Budget-Smartphone in der 64-GB-Variante für eine Anzahlung von 1 Euro und 39,99 Euro monatlich an. Dazu erhaltet Ihr den "Free M"-Vertrag mit Allnet-Flat. Seit dem 11. März hat der Vorverkauf bereits begonnen und ab dem 18. März wird das neue iPhone ausgeliefert. Ob sich der Deal lohnt, zeigen wir Euch in unserem Tarif-Check!