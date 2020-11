Startschuss für LG Wing: Auch deutsche Nutzer drehen jetzt durch

Die Anwendungsszenarien hierfür sind vielfältig. So lässt sich das LG Wing beispielsweise wie ein Gimbal in der Hand halten, während Ihr auf dem schräg gestellten Display das Kamerabild im richtigen Format betrachten könnt. Zwar sind hierbei durchaus Schwenks möglich und auch eine Stabilisierung gibt es, mit der Gimbal-Kamera im Vivo X51 ist die Technik aber nicht zu vergleichen. Neben der coolen Kamerafunktion hilft die untypische Anordnung vor allem beim Multitasking.

So könnt Ihr beispielsweise die Navigation per Google Maps laufen lassen, während Ihr auf dem unteren Display das Lied bei Spotify wechselt. Wie gut das ganze in der Praxis funktioniert, hat David in seinem Testbericht zum LG Wing verraten. Wollt Ihr beim Wing lieber direkt zuschlagen, fasse ich Euch nachfolgend einige Händler zusammen.

Hier kauft Ihr das LG Wing zu folgenden Preisen

Die unverbindliche Preisempfehlung des Flügel-Smartphones liegt in Deutschland bei 1.099 Euro. Auswählen könnt Ihr dabei nur eine einzige Hardwarekonfiguration, die mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher glänzt. Zur Auswahl stehen jedoch die Farben Aurora Grau und Illusion Sky. Ab dem Verkaufsstart am 6. November könnt Ihr das Handy bei Händlern wie Saturn, Media Markt oder Amazon kaufen. Hier gelangt Ihr direkt zu den jeweiligen Produktseiten:

Bei einem Startpreis von 1.099 Euro bietet es sich natürlich an, das LG Wing im Rahmen eines Vertrages zu kaufen. Kurz nach dem Verkaufsstart halten sich Mobilfunkanbieter allerdings mit Angeboten noch zurück. Auch LG konnte uns auf Anfrage noch keinen offiziellen Mobilfunkpartner vorstellen. Sobald wir weitere Informationen für Euch haben, aktualisieren wir diesen Artikel.

Mehr auf NextPit