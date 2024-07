Habt Ihr Euch bei manchen Symbolen in der Statusleiste Eures Android-Smartphones auch schon gefragt, warum sie da sind? Vielleicht fragt Ihr Euch auch, was diese Symbole bedeuten? Ihr seid nicht allein! nextpit erklärt Euch die verschiedenen Status- und Benachrichtigungssymbole auf Android und was dahintersteckt.