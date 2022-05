Stratolaunch enthüllt Hyperschallflugzeug, das mit Mach 5 fliegen soll

Anfang Mai hat das Scaled Composites Model 351 Stratolaunch, kurz Roc, erfolgreich seinen fünften Testflug absolviert. Das Roc hat eine Besonderheit, nämlich eine Flügelspannweite von sage und schreibe 117 Metern. Superlative stehen auch beim Talon-A (TA-0, TA-1 usw.) genannten Raketenflugzeug auf dem Programm, denn der Hyperschalljet soll eine maximale Geschwindigkeit von Mach 5 oder sogar Mach 6 erreichen - also fünf- oder sechsfache Schallgeschwindigkeit.

Roc und Talon werden hier nicht zufällig in einem Absatz erwähnt, denn die beiden Flugzeuge gehören quasi zusammen: Roc wird das Hyperschallflugzeug auf möglichst große Höhe bringen, von dort aus wird Talon abgetrennt und eigenständig auf die Reise gehen.

Allerdings ist das erste Talon-Testflugzeug noch ohne Antrieb, zunächst soll nur die Trennung der beiden Flugsysteme getestet werden. Wie Aviation Week berichtet (via Space), ist der erste Hyperschall-Flug dem TA-1 vorbehalten: "Nach Abschluss der TA-0-Trennungsversuche wird das Unternehmen zum Flug seines ersten Hyperschall-Testfahrzeugs, TA-1, übergehen", so ein Stratolaunch-Vertreter. "Das Team hat auch mit der Herstellung eines dritten Fahrzeugs begonnen, TA-2, dem ersten vollständig wiederverwendbaren Hyperschalltestfahrzeug."

Welcome to a new chapter in hypersonic flight test. We recently mated TA-0 to Roc for the first time. The team will conduct functional and integration testing in the coming months, culminating in a captive carry and safe separation testing later this year. #LetsRoc pic.twitter.com/1VPAFoJahG