Netflix, Amazon & Disney+: Alle Highlights der Woche im Überblick

In dieser Woche starten auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 40 Filme und Serien. Zu den spannendsten Streifen zählen die dritte Staffel von The Boys, Interceptor, die Resident Evil-Filmreihe und Hollywood Stargirl. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Nachdem in den letzten Tagen vor allem die Premieren von Obi-Wan Kenobi und der vierten Staffel von Stranger Things für namhaften Film- und Serien-Nachschub sorgen konnten, geht es bei den Streaming-Diensten in der Woche vom 30. Mai bis 5. Juni fulminant weiter. Am Freitag startet unter anderem die dritte Staffel der Superhelden-Serie The Boys auf Amazon Prime Video, während Netflix mit Interceptor einen spannenden Action-Thriller verspricht, zu dem bereits ein erster Trailer veröffentlicht wurde.

Weiterhin konnte sich Netflix die Resident Evil-Filmreihe zeitexklusiv sichern. Amazon Prime-Mitglieder sehen hingegen Lizenztitel wie die Hochzeits-Crasher und die sechste Staffel von This Is Us. Letztere ist unter anderem auch auf Disney+ zu sehen, sollte kein Prime-Abo vorhanden sein. Hinzu kommt die Premiere des Romantik-Dramas Hollywood Stargirl mit Grace VanderWaal, Judy Greer und Uma Thurman, Big Mama's Haus sowie zehn Staffeln der britischen Krimi-Dramedy Death in Paradise für den nächsten Serienmarathon.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 22

Der kleine Bheem: besonders stark am Taj Mahal ab 30. Mai

Resident Evil: The Final Chapter ab 1. Juni

Resident Evil: Afterlife ab 1. Juni

Resident Evil: Extinction ab 1. Juni

Resident Evil: Apocalypse ab 1. Juni

Resident Evil: Retribution ab 1. Juni

The Boy Next Door ab 1. Juni

Jesus liebt mich ab 1. Juni

Der Dummschwätzer ab 1. Juni

Yuri Marçal: Ledo Engano ab 2. Juni

Borgen - Macht und Ruhm ab 2. Juni

Der Vogel und die Löwin ab 3. Juni

Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? ab 3. Juni

Der Boden ist Lava: Staffel 2 ab 3. Juni

Zwei Sommer ab 3. Juni

Green Mothers' Club ab 3. Juni

Interceptor ab 3. Juni

Surviving Summer ab 3. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 22

This Is Us - Staffel 6 ab 1. Juni

Valley Girl ab 1. Juni

Wedding Crashers ab 1. Juni

Halvdan Viking ab 2. Juni

The Boys - Staffel 3 ab 3. Juni

I'm Not Rappaport ab 3. Juni

Bevor der Winter kommt ab 3. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 22

Die ahnungslosen Engel ab 1. Juni

This Is Us: Das ist Leben - Staffel 6 ab 1. Juni

Death in Paradise - Staffel 10 ab 1. Juni

De Streken van Wim - Staffel 1 ab 1. Juni

De Worsten van Babel Op de Camping - Staffel 1 ab 1. Juni

Death in Paradise - Staffel 1-9 ab 1. Juni

Club Micky Maus - Staffel 4 ab 1. Juni

A Fan's Guide to Ms. Marvel ab 1. Juni

Parched - Kampf ums Wasser - Staffel 1 ab 1. Juni

T.O.T.S. - Staffel 1 ab 1. Juni

Hollywood Stargirl ab 3. Juni

Cordobas verborgene Schätze ab 3. Juni

Return of the clouded Leopards ab 3. Juni

This Boy's Life ab 3. Juni

Big Mama's Haus ab 3. Juni

