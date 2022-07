Stromsparend und bis zu 40 € günstiger: Mini-PCs von Geekom im Angebot

Leistungsstarke Hardware wird immer kleiner und energieeffizienter – warum habt Ihr also noch einen Desktop-Tower unter dem Schreibtisch stehen? Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem stromsparenden PC, solltet Ihr die Mini-PCs bei Geekom nicht verpassen. Die Experten für kleine PCs mit viel Leistung rabattieren ausgewählte Modell aktuell um bis zu 40 Euro.

Ob im Home-Office oder für private Zwecke – viele Desktop-PCs bieten zu viel Leistung und verbrauchen unnötig viel Strom. Neben Notebooks und Tablet-PCs stellen sogenannte Mini-PCs eine spannende Alternative zu Desktop-PCs dar. Denn dabei profitiert Ihr nicht nur von einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis Ihr könnt die einzelnen Komponenten bei Defekten oder bei zu wenig Leistung austauschen.

Der Hersteller Geekom reduziert aktuell die Preise mehrere Mini-PCs über Gutscheine. Wir stellen Euch zwei Modelle in aller Kürze vor und verraten Euch, wie viel Ihr im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung sparen könnt. Starten wir mit den Coupons:

Achtet beim Kauf darauf, dass Ihr die gewünschte Konfiguration im Geekom-Onlineshop gegebenenfalls noch einmal auswählen müsst. Den passenden Coupon könnt Ihr dann im Warenkorb eingeben und seht die Gutschrift direkt in der Abrechnung am rechten Bildschirmrand. Mit dem Gutschein zum Sommerschlussverkauf, den Ihr unter Angabe Eurer E-Mail bekommt, sind die Coupons nicht kombinierbar.

Was leisten die Mini-PCs von Geekom?

Schauen wir uns zwei der verfügbaren Modelle einmal genauer an. Der Geekom Mini IT8 i5 ist, wie der Name verrät, mit einem Intel Core i5 der 8. Generation ausgestattet. Eingebaut im Dual-Channel gibt es wahlweise 8 oder 16 Gigabyte DDR-RAM. Der interne Speicher funktioniert über schnelle M.2 2280 SSDs, die im Rahmen der Aktion immer mit 512 Gigabyte konfiguriert sind. Windows 11 Pro ist vorinstalliert.

Die Mini-PCs von Geekom sind klein und energieeffizient. / © Geekom

Die Besonderheit am Geekom Mini IT8 ist allerdings das kleine Gehäuse mit seiner hohen Anschlussvielfalt. Trotz des winzigen Formfaktors von 117 x 112 x 45,6 Millimetern könnt Ihr über USB Typ C, HDMI 2.0 und Mini-DisplayPort bis zu vier Displays am Mini IT8 anschließen. Zusätzlich stehen Euch auf der Rückseite ein RJ45-Ethernet-Port sowie zwei vollwertige USB-A-Anschlüsse zur Verfügung. Vorne finden sich ein Kopfhörer-, ein USB-C-, sowie ein USB-A-Anschluss und der An-Knopf für bequeme Erreichbarkeit.

Der günstigere MiniAir 11 ist mit einem Intel Celeron N5095 der 11. Generation ausgestattet. Im Onlineshop könnt Ihr dieses Modell mit 8 Gigabyte RAM ausstatten, bei Bedarf ist der Arbeitsspeicher aber auf bis zu 32 Gigabyte aufrüstbar. Wieder kommen schneller DDR4-RAM und M.2-SSDs zum Einsatz. Ab Werk sind 256 GB ROM integriert, aufrüstbar ist das Modell aber auf bis zu 1 Terabyte.

Noch ein Vorteil: in beiden Gehäusen findet Ihr an der linken Seite ein Lesegerät für SD-Karten. Alle weiteren Informationen zu den Modellen Geekom Mini IT8 und Geekom MiniAir 11 findet Ihr im Onlineshop des Herstellers.

