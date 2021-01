Studie zeigt: MagSafe im iPhone 12 kann Probleme für Herz-Patienten bedeuten

Die Studie, die im Heart Rhythm Journal veröffentlicht wurde, bezieht sich auf einen implantierten Defibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) von Medtronic. Derartige ICDs können aufgrund der verwendeten Technik durch externe Magnete deaktiviert werden. Genau dies kann bei entsprechender Orientierung eines iPhone 12 passieren.

Für sich genommen ist MagSafe nicht schädlich und kann im Alltag einen Vorteil zum Beispiel beim kabellosen Laden darstellen. Die kreisförmig im iPhone angebrachten Magnete bedeutet jedoch für Patienten, die das medizinische Gerät von Medtronic in ihrem Körper tragen, dass sie vorsichtig beim Umgang mit dem neuen Apple-Smartphone sein sollten.

MagSafe im iPhone 12 deaktiviert implantierten Defibrillator

Wie die Wissenschaftler in der Studie schreiben, testeten sie ihre Vermutungen ganz einfach dadurch, dass sie ein iPhone 12 über dem Brustbereich eines Patienten hielten – dort wo der ICD untergebracht ist. Ein Bild zeigt, dass der Defibrillator deaktiviert ist, wenn sich das iPhone in der Nähe befindet.

Das Foto des Heart Rhythm Journal zeigt den deaktivierten Defibrillator, wenn sich das iPhone in unmittelbarer Nähe befindet / © Heart Rhythm Journal

In der Studie empfehlen die Forscher den Herstellern und Ärzten, dass sie ihre Patienten auf derartige Probleme hinweisen sollen. Nicht nur iPhone 12 sondern auch andere Wearables könnten ähnliche Auswirkungen auf medizinisches Equipment haben. Es ist denkbar, dass auch andere Hersteller in Zukunft immer häufiger verstärkt zu Magneten greifen könnten, um beispielsweise das Aufladen zu vereinfachen.

Apple weist auf Interferenzen bei medizinischen Geräten hin

Apple selbst schreibt in einem Support-Dokument, dass Magnete und elektromagnetischen Felder „zu Interferenzen bei medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren führen“ können. Gleichzeitig erwähnt man jedoch, dass beim iPhone 12 trotz der gestiegenen Zahl der Magnete „kein höheres Risiko von magnetischen Interferenzen mit medizinischen Geräten zu erwarten [ist] als bei früheren iPhone-Modellen“.

Nutzer sollen sich laut Apple bei Fragen an den Arzt oder Gerätehersteller wenden, um genauere Informationen zu möglichen Einschränkungen zu erfahren. Dazu gehört beispielsweise die Einhaltung eines bestimmten Abstands.

Wie Medical Xpress in seiner Berichterstattung zu der Studie schreibt, sollten Hersteller darüber nachdenken, ihre Geräte in Zukunft besser gegen derartige Interferenzen zu schützen. Equipment von Unternehmen wie Medtronic „wird weiterhin mit Consumer-Geräten in Kontakt kommen – und [es wird] weiterhin verlieren“, so der Bericht.