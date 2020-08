Surface Duo: Hands-on-Videos zeigen das dünne Dual-Screen-Smartphone

Microsofts Surface Duo hat die ersten Tester erreicht, die das Dual-Screen-Smartphone in Hands-on-Videos zeigen durften. Die Clips zeigen das Gerät aber vorerst nur in eingeschränkter Form.

Vor einigen Wochen kündigte Microsoft den offiziellen Start seines Surface Duo an. In den USA wird die neuartige Mischung aus Smartphone und Tablet mit den zwei getrennten Bildschirmen in dem auffaltbaren Gerät noch im September erhältlich sein.

Zu den ersten Reviewern gehören die erwarteten Gesichter. Neben MKBHD veröffentlichten unter anderem auch iJustine, XDA-Developers, Android Authority, Windows Central und Toms Guide ihre ersten Eindrücke in Videoform auf YouTube.

Die Videos geben mitunter einen besseren Eindruck davon, wie dünn das Dual-Screen-Gerät wirklich ist. So kann man anhand des USB-C-Ports an der Seite des Surface Duo leicht selbst erkennen, dass Microsoft ein extrem flaches Smartphone gelungen ist. Wer einen direkten Größenvergleich mit dem iPhone sucht, findet diesen in iJustines Video.

Marques Brownlee zeigte sich in seinem Video außerdem beeindruckt davon, wie gut das Scharnier ist. Das Surface Duo lässt sich offenbar in jeden Winkel nutzen, ohne an die Grenzen des Mechanismus zu kommen. Zum Vergleich zeigt MKBHD das Galaxy Fold, dessen Scharnier nicht beeindrucken konnte.